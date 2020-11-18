Berlin'de koronavirüs önlemleri protesto edildi

Almanya'da koronavirüse karşı hükümetin uygulamaya koyduğu kısıtlamalarla ilgili olarak "Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası"nda değişiklik planları, önlemlerin anti-demokratik olduğunu savununanlar tarafından protesto ediliyor.

Federal Meclis ve hükümet binalarının yer aldığı bölgede protesto yapılması yasaklandı, ancak Federal Meclis'in alındığı kordonun kenarında protestocuların toplandığı bildiriliyor.

Protestocuların bölgeye girmesini engellemek ve sosyal mesafe maske kuralına uymasını sağlamak için bölgeye 2 bin 200 polisin gönderildiği aktarıldı.

Berlin polisi yerel saatle 11.00'den itibaren göstericilere karşı maske takmamak veya sahte tıbbi belge sunmak dahil 30’a yakın uyarı cezası verildiğini duyurdu.

Berlin polisi sosyal medya hesaplarından yaptığı diğer paylaşımlarda ise uyarıların göstericiler tarafından dikkate alınmadığı ve gösterinin dağıtılabileceğini yazdı. Polis önlem olarak bölgeye TOMA gönderildiğini duyurdu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da son 24 saatte 17 bin 561 yeni vaka tespit edilidğini duyurdu.