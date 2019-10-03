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Berlin’de küçük Emine için bağış kampanyası düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de, çok nadir görülen septik granülomatöz hastalığına (bağışıklık yetersizliği) yakalanan 7 yaşındaki Emine Ekinci için bağış kampanyası düzenlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, çok nadir görülen septik granülomatöz hastalığına (bağışıklık yetersizliği) yakalanan 7 yaşındaki Emine Ekinci için bağış kampanyası düzenlendi. Uygun donörün bulunması ve Emine’nin hayata tutunması için birçok kişi seferber oldu.
Dünyada çok nadir görülen septik granülomatöz hastalığına (bağışıklık yetersizliği) yakalanan 7 yaşındaki Emine için Berlin’de büyük bir kök hücre kampanyası başlatıldı. Alman ilik Bankası DKMS’nin öncülüğünde yürütülen kampanyaya ilk destek Emine’nin okuduğu Peckwisch İlkokulundan geldi. Daha sonra ise Emine’nin durumunu öğrenen pek çok duyarlı vatandaş kampanyaya dahil oldu.
Küçük Emine’nin kendi okulunda gerçekleştirilen bağış kampanyasına çok sayıda vatandaş ve özellikle Emine’nin Urfalı hemşehrileri katıldı. Zira, uygun kök hücrelerin ancak genetik özellikleri yakın insanlar arasında bulma olasılığı daha yüksek. Bazı vatandaşlar kampanyaya katılanlara ikram edilmek üzere yiyecek ve içecek getirirken miniklerin yer aldığı çocuk sirki de okul bahçesinde küçük bir gösteri yaptı.

“Tek çaremiz ilik nakli, inşallah buluruz”
Büyük kızlarını da aynı hastalıktan kaybettiklerini söyleyen baba Abdullah Ekinci, “Ablası Evin de aniden rahatsızlanmıştı. Hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Hastaneye götürdük ve bağışıklık yetersizliği nedeniyle 52 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Evin’in mezarını ziyaret ettiğim sırada küçük kardeşi Emine için de aynı teşhisin konduğunu öğrendim. Dünyam yıkıldı. Emine şimdi hastalanmaması içi sürekli ilaç almak zorunda. Tek çaremiz ilik nakli. İnşallah buluruz. Evin hastanede çok acılar çekti, şimdi aynı acıları küçük kardeşinin de çekmesini istemiyoruz” dedi.
Kampanyaya katılımın çok iyi olduğunu belirten Abdullah Ekinci duyarlı vatandaşlara, Emine’nin okulunun yönetimine ve kendilerini arayarak destek olan Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ve başkonsolosluğuna teşekkür etti.
Kampanyaya katılan duyarlı vatandaş Alkan Karadaş da yaptığı açıklamada eşiyle beraber Emine’ye yardım etmek için donör olduğunu ve bir an önce uygun donörün bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.
Yine kampanyada donör olarak test yaptıran Manuel Hinze, kendi oğlunun da Emine ile aynı sınıfta olduğunu ve Emine’ye yardım etmek için kampanyaya destek verdiğini belirtti.
Bağışık yetersizliğine yol açan septik granülomatöz hastalığı, kişinin dışarıdan gelecek olan en ufak bir bakteri veya virüs kaynaklı hastalıkta hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Uygun donör bulmak için daha önce kan testi uygulanırken, artık bu test ağızdan alınan tükürük numunesiyle çok kolay bir şekilde yapılıyor.

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