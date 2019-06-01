Berlin'de Kudüs yürüyüşü

Gösteri, İsrail ve Yahudi karşıtlığı içerdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.Yahudi düşmanlığını körüklediği gerekçesiyle eleştirilen Kudüs Yürüyüşü etkinliğinde kukla yakılmaması, şiddet çağrısı yapılan sloganların atılmaması, İsrail ve Yahudileri hedef gösteren flama, pankart ve dövizlerin taşınmaması konusunda göstericiler uyarıldı. Ancak bazı göstericiler uyarılara rağmen, "Çocuk katili İsrail" şeklinde sloganlar attılar. Buna karşın bazı göstericilerin de Filistin ve Alman bayrakları taşıdıkları görüldü.

Kudüs Yürüyüşü, İsrail ve Yahudi karşıtlarının, bu ülke ve İsrail halkını hedef göstermeye yönelik bir araç olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kudüs Günü dolayısıyla her yıl Berlin’de düzenlenen gösterilere İsrail karşıtı ve Yahudi düşmanı kişi ve gruplar katılıyor. Hamas ve Hizbullah sempatizanlarının yanı sıra Neonazilerin de gösterilere katıldığı biliniyor.

Karşıt gösteriler yapıldı

Gösteriyi protesto eden gruplar da kentte çeşitli etkinlikler düzenledi, iki karşıt gösteri yapıldı. Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen karşıt gösterilerde, "Çok yaşa İsrail" ve "Gazze'yi Hamas'tan kurtarın" gibi sloganlar atıldı.