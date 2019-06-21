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Berlin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği önünde ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mısır Büyükelçiği önünde, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan ve Türklerden oluşan bir grup, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından açıklama yapan eski Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir Yılmaz, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanının mahkeme salonlarında ölüme terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yılmaz, Mısır'da gerçekleşen darbe döneminde de yine elçilik önüne gelerek siyah çelenk bıraktıklarını ve darbeyi protesto ettiklerini hatırlatarak, bugün ise üzücü şekilde hayatını kaybeden merhum Muhammed Mursi için cenaze namazı kıldıklarını belirtti.

Mısır yönetimini Mursi'ye yapılanlar nedeniyle protesto ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Allah, Mursi'ye rahmet eylesin. Tek suçu ülkesine demokratik bir şekilde devlet başkanlığı yapmaktı." dedi.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bugüne kadar yaklaşık 600 camide, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Almanya Gıyabi Cenaze Namazı Muhammed Mursi

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