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Berlin’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:46 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği önünde yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği önünde yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır hükümetine tepki olarak kılınan gıyabi cenaze namazına Türk ve Arap sivil toplum kuruluşlarına üye yaklaşık 20 kişi katıldı.

“Mısır halkının başı sağ olsun”
Sokakta kılınan namaz sonrası Türk katılımcılar adına konuşan Bekir Yılmaz, tek suçu demokratik yollarla seçilerek devletine başkanlık yapmaya çalışmak olan Mursi’nin, mahkeme salonlarında ölüme terk edilmesini protesto ettiklerini söyledi. Mursi’nin Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk ve tek cumhurbaşkanı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Muhammed Mursi’ye reva görülen zulüm maalesef pek çok İslam coğrafyasındaki insanlara da reva görülüyor. Buradan Muhammet Mursi’ye tekrar Allahtan rahmet diliyoruz. Mısır halkının başı sağolsun, inşallah onlar da bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar” dedi.

“Mursi’nin doğal yollarla öldüğüne inanmıyoruz”
Gıyabi cenaze namazına katılan Eva Braun da yaptığı açıklamada, Mursi’nin ölümünün açıklığa kavuşturulmasını istediklerini söyledi. Mursi’nin ölümünün doğal bir ölüm olduğuna inanmadıklarının altını çizen Braun, “Bu bizce planlı bir ölüm. Mursi’nin ölümü hakkındaki gerçekler bir gün er ya da geç mutlaka ortaya çıkacaktır. Sisi darbeyle iktidara geldi ve pek çok Mısırlı muhalif yurtdışına kaçmak zorunda kaldı” ifadesini kullandı.
Berlin’deki Mısır Büyükelçilik binasının önünde gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı esnasında Berlin polisi de güvenlik önlemleri aldı.

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