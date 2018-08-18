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Berlin’de Neonazilere karşı protesto yürüyüşü

18.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Hitler’in yardımcısı Rudolf Hess’in ölüm yıldönümünde aşırı sağcıların Berlin’de planladığı yürüyüşü protesto etmek için düzenlenen gösteriye çok sayıda kiş ikişi katıldı.

Aşırı sağcıların eyleminin ise iptal edildi.Hitler'in yardımcısı ve sağ kolu olan Rudolf Hess'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenmesi planlanan Neonazi gösterilerine karşı protesto eylemleri düzenlendi. Berlin'in batısındaki Spandau semtinde düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Siyasi partiler, sendikalar, kiliseler ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller destek verenler arasındaydı.

Gösteride üzerinde "Nazilere yer yok” yazılı balonlarla, "Büyükanneler aşırı sağcılığa karşı,” "Naziler? Hayır, teşekkürler” yazılı pankartlar dikkati çekti.

Polis yetkilileri, Berlin'de aşırı sağcılığı protesto için yedi ayrı gösteri düzenlenmesi için başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.

Aşırı sağcıların gösterisi iptal edildi

Berlin Spandau'da Hitler'in yardımcısı ve sağ kolu olan Rudolf Hess'in ölüm yıldönümü dolayısıyla aşırı sağcılar tarafından düzenlenmesi planlanan gösteri ise iptal edildi. Berlin polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, "Spandau'da Schmidt-Knobelsdorf Caddesi'nden başlayacak olan yürüyüş, gösterinin yöneticisi tarafından kesin olarak iptal edildi” ifadesini kullandı.

Spandau'daki gösteriye yaklaşık 500 kişinin katılması bekleniyordu. Aşırı sağcı grupların Berlin'in doğusundaki Friedrichshain semtinde planladığı gösterinin ise gerçekleşeceği belirtildi.

Hitler'in yardımcısı ve sağ kolu olan Rudolf Hess, Nazilerin yargılandığı Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 17 Ağustos 1987 yılında da mahkum olarak bulunduğu Spandau Cezaevi'nde intihar etmişti. Aşırı sağcı gruplar, her yıl Hess'in yıldönümü dolayısıyla Berlin Spandau'da gösteriler düzenliyor.

Berlin'de farklı göstericileri birbirinden uzak tutmak ve göstericiler arasında şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yaklaşık 2 bin 300 polis memurunun görev yaptığı belirtildi.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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