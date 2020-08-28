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Berlin’de okulda silahlı saldırgan iddiası polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 19:59 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir okulda silahlı saldırgan olduğu iddiası polisi harekete geçirdi.Almanya’nın başkenti Berlin’deki Lichtenberg ilçesinde bulunan Max-Taut-Schule okulunda sabah saat 10:30 civarında alarm çaldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir okulda silahlı saldırgan olduğu iddiası polisi harekete geçirdi.
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Lichtenberg ilçesinde bulunan Max-Taut-Schule okulunda sabah saat 10:30 civarında alarm çaldı. Aynı saatlerde velilerden polise iki ihbar telefonu gelmesi ile polis harekete geçti. Berlin polisi, okulun çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, bölgede bulunan bazı yollar ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Okula çok sayıda polis özel kuvvet ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, silahlı bir kişinin okulda görülmesinin alarma ve ihbarlara sebep olduğunu iddia etti.
Polis tarafından yapılan anonsta, öğrencilerin sınıflarından çıkmamaları, dersliklerin kapılarının kilitlenmesi, pencerelerden uzak durulması ve mümkün olduğunca gizlenilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Okulda silahlı bir saldırgan olabileceği şüphesi ile 80 polis ve özel tim ekipleri tek tek okuldaki bütün odaları kontrol etti. Polisin okulda yaptığı arama 4 saat sürerken, tehlike oluşturabilecek bir bulguya rastlanmadı. Aramanın sona ermesinin ardından öğrenciler küçük gruplar halinde okuldan çıkarılmaya başlandı.
Polis sözcüsü Heidi Vogt basına yaptığı açıklamada, sabah Max-Taut-Schule okulundan gelen ihbar üzerine okulun içerisinde ve dışında güvenlik önlemleri aldıklarını aktardı. Alarmın çalması ve ihbarların okuldan gelmesi nedeniyle hassas bir durumun söz konusu olduğunu belirten Vogt, “Bu sabah okuldan bir ihbar aldık. Okulun alarmı da çaldı, ama alarmın neden ve nasıl çaldığını şu an söyleyemem. Buna paralel olarak iki telefon ihbarı daha aldık. Polis güçleri okulda arama yapıyor. Alarm çalma sebebini araştırıyoruz. Okul olduğu için hassas bir durum söz konusu ve belli bir prosedürü uyguluyoruz. Böylesi durumlarda okul idarecilerinin ve öğrencilerin uyması gereken kurallar koordine ediliyor. Farklı birimlerimiz içeride bütün odalarda tek tek arama yapıyor. Yaralanan veya zarar gören yok ama öğrencilerde stres faktörü oluşabileceği göz önünde bulunduruluyor. Öğrencilerin tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyacı olup olmadığına bakıyoruz. Olay çok yönlü araştırılıyor” dedi.

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