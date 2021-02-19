HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berlin’de para nakil aracı soyuldu

Berlin’de para nakil aracı soyuldu

19.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir para nakil aracı güpegündüz soyulurken, çevrede yaşayanlar soygun anını saniye saniye kaydetti.Almanya’nın başkenti Berlin’de en işlek caddelerden Kurfürstendamm’da bir para nakil aracı, Vollksbank Bankası’na ait bankamatiğe para konulacağı sırada soyuldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir para nakil aracı güpegündüz soyulurken, çevrede yaşayanlar soygun anını saniye saniye kaydetti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de en işlek caddelerden Kurfürstendamm’da bir para nakil aracı, Vollksbank Bankası’na ait bankamatiğe para konulacağı sırada soyuldu. Çevrede yaşayanlar, soygun anını cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerde, turuncu renkte işçi tulumu giyen 4 soyguncunun, para nakil aracını durdurarak, güvenlik görevlilerini silah tehdidi ve biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra paraları nakil aracından kendi araçlarına aktardığı görülüyor. Soyguncular, caddeden geçen diğer araçlara ve otobüslere aldırmaksızın içi para dolu torbaları kendi araçlarına aktardıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Soyguncuların kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken, 1’i ağır olmak üzere 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Berlin polis sözcüsü, kaçak soyguncuları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, “Olayın kısmen organize olduğunu düşünüyoruz. Failler, soygunu gerçekleştirirken acımasızca şiddet kullandı" dedi.
Berlin’de organize suç örgütleri için para nakil araçlarının kolay hedef haline gelirken, son aylarda para nakil araçlarına yönelik saldırılarda artış oldu. Kentte, 15 ve 17 Aralık tarihlerinde Schöneberg’de bulunan bir mobilya mağazasında ve Park Center Treptow alış veriş merkezinde para nakil araçlarına saldırılar düzenlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturmaÇankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma
Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

MİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş karar

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler: 'Karnımız çok acıkmıştı'

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.