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Berlin’de polis düğünü biber gazıyla dağıttı

02.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın başkenti Berlin’de polis düğün kutlaması için toplanan grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de polis düğün kutlaması için toplanan grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Olayda düğüne katılan 6 kişi ve 6 polisin yaralandığı bildirildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’in Schöneberg ilçesinde meydana gelen olayda, pandemi nedeniyle yasak kapsamında olmasına rağmen düğün kutlaması yapılan bir eve baskın düzenlendi. Yaşları 15 ile 53 arasında değişen 10 kişilik kutlama ekibinin polise karşı gelmesinin ardından polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Bu sırada düğüne katılanlardan 6 kişi sıkılan biber gazı nedeniyle yaralandı. Aynı zamanda 6 polis de hafif şekilde yaralandı. Yaralananlar olay yerinde sağlık ekibi tarafından tedavi edildi. Olay yerinde tedaviyi reddeden bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Almanya’da Covid-19 önlemleri gereği her türlü özel toplantı ve kutlama yasak. Evlerde ve özel alanlarda, iki farklı haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebiliyor.

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