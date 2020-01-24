Berlin'de radikal İslamcı zanlıya hapis cezası

suçlu bulunarak beş yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. C.'nin Berlin'de saldırı düzenleyen Anis Amri ile de görüştüğü belirtiliyor.Radikal İslamcı Magomet-Ali C.'nin Berlin'de büyük bir saldırı planlamak suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi 32 yaşındaki zanlıyı saldırı planlamaktan suçlu bularak beş yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı. Savcılık zanlı hakkında altı yıl 10 ay hapis cezası talep etmişti.

Mahkeme zanlının "devlet için tehdit oluşturan ağır bir şiddet eylemi hazırlığında olmaktan" suçlu bulunduğunu açıkladı. Mahkeme Magomed-Ali C.'in bu saldırının itici gücü olmadığını ancak bir terör saldırısını savunduğunu ve evinde patlayıcı madde muhafaza ettiğini belirtti.

Mahkeme kararında söz konusu saldırı ile mümkün olduğunca fazla sayıda insanın öldürülmesinin amaçlandığı ve insanların korkutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Savcılık mütalaasına göre Mogamed-Ali C. Fransa'da tutuklu olan radikal İslamcı Clement B. ile 2015 yazından itibaren Almanya'da büyük bir saldırı için hazırlıklara girişti. Berlin'deki Noel Panayırı'na saldırı düzenleyen Anis Amri de 2016 Ekim ayında birkaç hafta boyunca C. ve B.'nin saldırı planlarında yer aldı. Saldırganların Berlin'de bir alışveriş merkezini saldırı için seçtiği belirtiliyor.