Berlin'de restoranlara gece yasağını mahkeme iptal etti

00-06.00 saatleri arasında kapalı kalması kararını mahkeme iptal etti. Alkol satış yasağı ise sürüyor.Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine eyalet yönetimleri salgına karşı önlemleri sıkılaştırmayı tartışırken Berlin İdare Mahkemesi tersi yönde bir karara imza attı. Mahkeme, eyalet yönetiminin Berlin'de restoran, bar ve meyhanelerin 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı kalması yönündeki kararını hukuki olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Mahkeme sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Kapatma kararı askıya alındı çünkü mahkeme bunu diğer pandemiyle mücadele önlemlerine kıyasla orantısız buldu" diye konuştu. Sözcü aynı süre zarfında alkol satış yasağının ise sürdüğünü ve bu durumun restoranların kapatılmasıyla bağdaşmadığını söyledi. Sözcü, şikayet başvurusunda alkol satış yasağına itiraz edilmediğini de sözlerine ekledi.

Berlin Senatosu, 6 Ekim tarihinde gastronomi sektöründe yer alan tüm işletmelerin gece 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar kapatılması yönünde karar almıştı. 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren karara 11 işletmecinin şikayet başvurusuyla itiraz edilmişti.