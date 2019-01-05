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Berlin'de "Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 01:37 | Son Güncelleme

Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, Almanya'da dedesinin devlet adamlığını ve dehasını anlattı

BERLİN (AA) - Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, dedesinin ileriyi gören bir lider olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han" başlıklı konferansta konuşan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han'ın devlet adamlığını ve dehasını anlattı.

Sultan Abdülhamid Han'ın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, bugün sorunlu olarak bilinen bölgelerin birçoğunun o dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde yer almasına rağmen kişisel olarak dedesi tarafından satın alındığını kaydetti.

Osmanoğlu, "Musul ve Kerkük'ün yüzde 70'i, Bab ve İdlib'de araziler ile Kudüs'te Mescid-i Aksa civarında yerler alıyor. Bu nedenle Abdülhamid Han'ın ileriyi gören bir lider olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamid Han'ın Fransızca ve diğer Batı dillerini çok rahat konuştuğunu anlatan Osmanoğlu, Arapça ve Farsça öğrenmenin Osman Gazi döneminden gelen bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Osmanoğlu, Sultan Abdülhamid Han'ın türbesinin yıllarca kapalı tutulduğuna dikkati çekerek, "Ben siyaset yapmıyorum. Devletimi seviyorum ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi ve alakasını da söylemeden geçemem. Kendisine sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Sultan Abdülhamid'in Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm ile dost olduğunu ve Hicaz demir yolu hattını Almanlara yaptırdığını hatırlatan Osmanoğlu, "Ancak Berlin'e geldiğimde havalimanının görünümü beni çok şaşırttı. Müteahhit gerekiyorsa Türkiye'den gönderilebilir." ifadesini kullanarak yapımı yılan hikayesine dönen havalimanı inşaatına göndermede bulundu.

Orhan Osmanoğlu, Berlin'de gördüğü ilgiye ilişkin ise "Dedem Abdülhamid'in gönüllerde yaşadığını görmem beni çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

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Berlin Konferans Orhan Osmanoğlu Sultan 2. Abdülhamid

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