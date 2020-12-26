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  4. Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı

26.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Berlin'in Kreuzberg semtinde sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmada en az dört kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de cumartesi sabahı erken saatlerde çıkan silahlı çatışmada üçü ağır en az dört kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde sabah saatlerinde bir çatışma meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hastaneye kaldırılan dört kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Çatışmanın ardından çok sayıda polis memuru olay yerine intikal ederken, detaylı inceleme de devam ediyor. İlk belirlemelere göre olayın Stresemann sokağındaki bir garajın girişinde yaşandığı tahmin ediliyor. Üç yaralının burada bulunduğu belirtildi. Dördüncü yaralının ise bölgedeki bir su kanalından (Landwehrkanal) çıkarıldığı kaydedildi. Polis ayağından yaralı olan şahsın, çatışmadan kaçarken suya atladığını bildirdi.

Emniyet güçleri Möckernbrücke metro durağı çevresi ve kıyı şeridinde aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına bir polis helikopteri de eşlik ediyor.

Olayın çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi de olay mahalline çok yakın bir mesafede bulunuyor. Ancak polis olayın siyasi bir arka planı olduğu konusunda herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

dpa,AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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