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Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 kadın, süsledikleri bisikletleriyle Berlin'in merkezi olan Kudamm'da bir araya geldi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, kadınlar balon, oyuncak ve çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle tarihi Brandenburg Kapısı önüne kadar pedal çevirdi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" hakkında bilgi veren grup temsilcisi Safia Yazanel, etkinliğin Türkiye ve dünyanın 120 ülkesinde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Yazanel, etkinliğin bir farkındalık etkinliği olduğunu vurgulayarak, "şehirlerde egzoz kokusu yerine parfüm kokusu olsun" parolasıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Safia Yazanel, katılımcılardan isteyenlerin Ege Orman Vakfına bir fidan bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.

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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği Almanya

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