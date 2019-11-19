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Berlin’de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Berlin polisi, eylem için hazırlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Almanya’nın başkenti Berlin’de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Berlin polisi, eylem için hazırlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. 37 yaşındaki Abdullah H. adlı kişinin internette bomba yapımı ile ilgili bilgi topladığı bildirildi. Berlin Savcılığından yapılan açıklamada, “Yapılan yazışmalarda terör saldırısı hazırlıkları yapıldığı görülüyor” bilgisi paylaşıldı.
Polis özel kuvvetleri söz konusu şahsın bugün gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan Abdullah H.‘nin terör şüphelileri listesinde en yukarılarda olduğu iddia edildi.

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