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Berlin'de üçlü İran buluşması

23.11.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Berlin'de üçlü İran buluşması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Berlin'de İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağında İran'la varılan nükleer anlaşma yer alıyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransız mevkidaşları Jean-Yves Le Drian arasındaki görüşmeye ilişkin olarak, "Görüşmenin odağında İran'la Viyana'da varılan nükleer anlaşma yer alıyor" açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mevcut ABD yönetiminin anlaşmaya muhalif tutumuna karşın Avrupalıların anlaşmaya bağlı kalma konusunda güçlü bir istek duyduklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bizim bakış açımıza göre, İran sistematik olarak anlaşmayı ihlal ediyor" dedi. Sözcü, "Avrupalı ortaklarımızla birlikte İran'ı bu ihlalleri son vermeye ve nükleer-teknik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Görüşmede İran'ın füze programının yanı sıra ülkenin bölgesel rolünün de ele alınması bekleniyor.

2015 yılında 5+1 ülkeleri olarak adlandırılan Almanya, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin ile İran arasında sağlanan anlaşma ile İran'ın atom bombası üretmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştı. ABD 2018 yılında anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmiş ve İran’a yönelikyaptırım kararı almıştı. Bunun üzerine İran da anlaşmanın yükümlülüklerini tedricen uygulamamaya başlamıştı.

dpa/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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