Berlin’de Uluslararası Turizm Fuarı başlıyor

Fuara katılan 181 ülke arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye, Göbeklitepe’nin tanıtımını da yapmayı hedefliyor.Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın (ITB) resmi açılışı bu akşam Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından yapılacak. Açılış törenine Altmaier'in yanı sıra bu yıl ITB'nin partner ülkesi Malezya'nın Kültür Bakanı Datuk Mohamaddin bin Ketapi de katılacak.

6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB'de bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. ITB'ye Türkiye'den 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılıyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'nin tanıtımına ağırlık verilecek. Türkiye'de 2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmişti.

Stantta, Türkiye'nin deniz ve güneşinin yanı sıra son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlık turizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedefleniyor. Türkiye standının açılışı Çarşamba akşamı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.