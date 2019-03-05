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Berlin’de Uluslararası Turizm Fuarı başlıyor

05.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nın (ITB) açılışı bu akşam yapılacak.

Berlin’de Uluslararası Turizm Fuarı başlıyor

Fuara katılan 181 ülke arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye, Göbeklitepe’nin tanıtımını da yapmayı hedefliyor.Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın (ITB) resmi açılışı bu akşam Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından yapılacak. Açılış törenine Altmaier'in yanı sıra bu yıl ITB'nin partner ülkesi Malezya'nın Kültür Bakanı Datuk Mohamaddin bin Ketapi de katılacak.

6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB'de bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. ITB'ye Türkiye'den 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılıyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'nin tanıtımına ağırlık verilecek. Türkiye'de 2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmişti.

Stantta, Türkiye'nin deniz ve güneşinin yanı sıra son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlık turizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedefleniyor. Türkiye standının açılışı Çarşamba akşamı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.

ITB'de yenilikler

ITB yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 53'üncü kez kapılarını açan fuarda bu yıl seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünlerin tanıtımı yapılacak. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, gidilecek şehirlere veya kalınacak otellere seyahat öncesinde göz atma imkanı tanıyor. Bu yıl seyahat teknolojileri ve elektronik turizm gibi alanlara ise daha geniş yer aldığı belirtiliyor.

ITB çerçevesinde düzenlenen kongrede ise turizmin yoğun olduğu bölgelerde turistlerle yerli halk arasında yaşanan sorunlar, müşterilerin değişen talepleri, iklimlerin korunması gibi konulara turizm sektörünün vereceği tepki tartışılacak. Kongreye yaklaşık 400 konuşmacının katılması bekleniyor.

ITB'de bu yıl Arap ülkelerinin açtığı stantlar da dikkati çekiyor. Suudi Arabistan Genel Yatırım İdaresi, bu yıl ilk kez ITB'ye katılıyor. Birleşik Arap Emirliklerinin en büyük kenti olan Dubai'nin yanı sıra gelecek yıl partner ülke olacak Umman bu yıl daha geniş stantlarla temsil ediliyor.

ITB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl turizm sektörünün yükselen trendleri arasında yer alan sağlık turizmi ve iş seyahatleri alanında da daha geniş yer ayrıldı.

İlk üç günü sektör temsilcilerine açık olacak fuar hafta sonu sonu ziyaretçilere kapılarını açacak.

DW,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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