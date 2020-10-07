Berlin’de yeni kısıtlamalar yolda

Toplu etkinlikler, bar ve restoranların açılış saatlerinde düzenlemeye gidildi.Almanya’nın başkenti Berlin’de artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeniden kısıtlama kararları alındı.

Berlin Senatosu tarafından yapılan açıklamada bar, restoran ve mağazaların 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kapalı olacağı duyuruldu. Kısıtlamaların 10 Ekim'den itibaren 31 Ekim'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları müddetince toplu etkinliklerde ayrı hanelerde yaşayan en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Geceleri parklarda buluşmak da yasak olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu saatler haricinde ayrı hanelerde yaşayan en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Daha önce bu sayı 25'ti.

Benzin istasyonlarının söz konusu saatler arasında açık olması için istisna yapılacağı ancak alkol satmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Dört ilçe "yüksek riskli”

Berlin'de nüfusu 1 milyonu bulan dört ilçe yüksek-risk bölgesi ilan edildi. Bu, söz konusu bölgelerde yedi gün üst üste 100 bin kişide 50 vakadan fazla tespit edildiği anlamına geliyor.