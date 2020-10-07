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Berlin’de yeni kısıtlamalar yolda

07.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Berlin’de artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamalar getiriliyor.

Berlin’de yeni kısıtlamalar yolda

Toplu etkinlikler, bar ve restoranların açılış saatlerinde düzenlemeye gidildi.Almanya’nın başkenti Berlin’de artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeniden kısıtlama kararları alındı.

Berlin Senatosu tarafından yapılan açıklamada bar, restoran ve mağazaların 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kapalı olacağı duyuruldu. Kısıtlamaların 10 Ekim'den itibaren 31 Ekim'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları müddetince toplu etkinliklerde ayrı hanelerde yaşayan en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Geceleri parklarda buluşmak da yasak olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu saatler haricinde ayrı hanelerde yaşayan en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Daha önce bu sayı 25'ti.

Benzin istasyonlarının söz konusu saatler arasında açık olması için istisna yapılacağı ancak alkol satmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Dört ilçe "yüksek riskli”

Berlin'de nüfusu 1 milyonu bulan dört ilçe yüksek-risk bölgesi ilan edildi. Bu, söz konusu bölgelerde yedi gün üst üste 100 bin kişide 50 vakadan fazla tespit edildiği anlamına geliyor.

Almanya’da bu bölgelerden gelen kişilerin kendilerini 14 gün karantinaya alması ya da test sonuçlarının negatif çıkması halinde kısa bir karantina sonrası sağlıklı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Berlin'deki durum nedeniyle Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletleri başkentten gelenlere zorunlu karantina ve test uygulayacağını açıkladı.

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder Berlin’de artan vaka sayısı ile ilgili endişelerini belirterek "Korkarım Berlin kontrolü kaybetmenin eşiğinde” ifadelerini kullandı. Söder "Bütün kamusal hayatın sıfırlandığı komple bir tecrit, Madrid'deki gibi bir durum istemiyoruz, Paris'teki gibi bir durum istemiyoruz” dedi.

Federal Meclis'te de salı gününden itibaren maske zorunluluğu getirilmişti.

Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı

Öte yandan Almanya'da koronavirüs günlük yeni vaka sayısı Nisan ayının ikinci yarısındaki seviyelere yükseldi. Robert Koch Enstitüsü'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada 2 bin 828 yeni vaka olduğunu duyuruldu. Salgında ülke genelinde 306 bin 86 vaka tespit edilirken, 9 bin 562 kişi de yaşamını yitirdi.

DW, dpa / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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