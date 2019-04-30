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Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 01:50 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Kosova ile diyalog sürecinin devam etmesi için çözüm bulmaya çalıştık" - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi: - "Zor bir toplantı oldu. Somut bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz"

BERLİN (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinin devamı için çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Batı Balkan ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı Berlin'de gerçekleştirildi.

Vucic, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Kosova'nın geçen kasım ayından beri Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisinin kaldırılması talebini yinelediklerini belirten Vucic, "Kosova ile diyalog sürecinin devam etmesi için çözüm bulmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Arnavut tarafının toplantıdaki keskin tavrı karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Uzun bir toplantı oldu. Temmuzda Paris'te yeniden bir araya geleceğiz. Dilerim o zamana kadar diyalog sürecine ilişkin bir gelişme olur." dedi.

Macron ile Merkel'in Batı Balkanlar'ın istikrarına önem verdiğini vurgulayan Vucic, "Belirli sorunlar çözülmeden mutlu ve memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Sırbistan'ı en iyi şekilde temsil ettik. Toplantının başarısız olduğunu söyleyemem." ifadesini kullandı.

- "Somut bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de ülkesinin vize serbestliği konusunda bir kez daha görmezden gelindiğini ve hayal kırıklığına uğratıldığını savunarak, "Zor bir toplantı oldu. Somut bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Vize serbestliğini hak ettiklerini, toplantıda bir kez daha vurguladıklarını aktaran Thaçi, "Gerekli tüm kriterleri uyguladık ve böyle bir şey yakın gelecekte gerçekleşmezse büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız." diye konuştu.

Haşim Thaçi, ABD'nin, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde güçlü bir destek olabileceğini ifade ederek, kendilerini bağımsız bir ülke olarak tanımayan Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasının meşru bir hak olduğunu kaydetti.

Merkel'e, Sırbistan'ın Kosova'yı tanıması için Vucic'i ikna etmesi çağrısında bulunduğunu belirten Thaçi, toplantının ortak paydasının "anlaşmamak için anlaştık" olduğunu ileri sürdü.

- "Balkanlar'daki siyasi istikrar kötüye gidiyor"

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de toplantıda Bosna Hersek ile diğer Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdiklerini aktararak, Balkanlar'daki siyasi istikrarın kötüye gittiğini ifade etti.

Bölgede yeniden sınır değişikliklerinin gündeme geldiğini anımsatan Zvizdic, Bosna'daki savaşı kastederek, "Bu tarz girişimlerin geçmişte nelere sebep olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle Balkanlar'da sınırların yeniden çizilmesine karşıyız." dedi.

Bu arada, toplantı sırasında bir grup Arnavut protesto düzenleyerek, Kosova'nın sınır değişimine gitmesini desteklemediklerini söyledi.

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açıklama Almanya Batı Balkanlar Konferans

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