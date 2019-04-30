Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı

Macron ile Merkel'in Batı Balkanlar'ın istikrarına önem verdiğini vurgulayan Vucic, "Belirli sorunlar çözülmeden mutlu ve memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Sırbistan'ı en iyi şekilde temsil ettik. Toplantının başarısız olduğunu söyleyemem." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Arnavut tarafının toplantıdaki keskin tavrı karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Uzun bir toplantı oldu. Temmuzda Paris'te yeniden bir araya geleceğiz. Dilerim o zamana kadar diyalog sürecine ilişkin bir gelişme olur." dedi.

Toplantıda, Kosova'nın geçen kasım ayından beri Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisinin kaldırılması talebini yinelediklerini belirten Vucic, "Kosova ile diyalog sürecinin devam etmesi için çözüm bulmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Vucic, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

- "Somut bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de ülkesinin vize serbestliği konusunda bir kez daha görmezden gelindiğini ve hayal kırıklığına uğratıldığını savunarak, "Zor bir toplantı oldu. Somut bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Vize serbestliğini hak ettiklerini, toplantıda bir kez daha vurguladıklarını aktaran Thaçi, "Gerekli tüm kriterleri uyguladık ve böyle bir şey yakın gelecekte gerçekleşmezse büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız." diye konuştu.

Haşim Thaçi, ABD'nin, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde güçlü bir destek olabileceğini ifade ederek, kendilerini bağımsız bir ülke olarak tanımayan Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasının meşru bir hak olduğunu kaydetti.

Merkel'e, Sırbistan'ın Kosova'yı tanıması için Vucic'i ikna etmesi çağrısında bulunduğunu belirten Thaçi, toplantının ortak paydasının "anlaşmamak için anlaştık" olduğunu ileri sürdü.

- "Balkanlar'daki siyasi istikrar kötüye gidiyor"