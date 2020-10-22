HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berlin’deki Bergama Müzesi’ne yağlı sıvı ile saldırı

Berlin’deki Bergama Müzesi’ne yağlı sıvı ile saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Berlin’de üç bölümden oluşan Bergama Müzesi’ne 3 Ekim’de yağlı bir sıvı ile saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Berlin’de üç bölümden oluşan Bergama Müzesi’ne 3 Ekim’de yağlı bir sıvı ile saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Berlin polisi saldırganların bulunması için özel ekip kurulduğunu duyurdu.
Berlin’de üç bölümden oluşan Bergama Müzesi’ne 3 Ekim’de saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Soruşturma için gizli tutulduğu belirtilen saldırı sonucu 70’e yakın tarihi esere yağlı bir sıvı dökülerek zarar verildiği bildirildi. Berlin polisi, Alman arkeologlar tarafından 1878 yılında kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve Berlin’e nakledilen Bergama Zeus Sunağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İştar Kapısı ve Mşatta Sarayı gibi yapıların günümüze ulaşmış parçalarının sergilendikleri Bergama Müzesine gerçekleştirilen saldırının faillerinin bulunması için yoğun çaba harcıyor. Gelen her türlü ihbarı en ince detayına kadar değerlendirdiklerini belirten Berlin polisi, 70 tarihi esere yağlı sıvı ile saldıranların yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.
Berlin Eyalet Müzeleri Müdür Yardımcısı Christina Haak, olaydan Pergamon Müzesi, Alte Nationalgalerie ve Neues Müzesi’ndeki 63 serginin etkilendiğini ve belirli parçaların neden seçildiğine dair net bir tema veya model olmadığını söyledi. Saldırıdan sonra bazı eserlerin tekrar restorasyona tabi tutulduğu ve bazı eserlerin temizlendikten sonra tekrar müzedeki yerine konduğu açıklandı.
Saldırının nedeni hakkında herhangi bir somut delil olmazken, ülkedeki aşırı sağcı grupların propaganda amaçlı bir eylem yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Üniversiteli gencin feci ölümü! TIR'ın altında metrelerce sürüklendi
Üniversiteli gencin feci ölümü! Metrelerce sürüklendi
Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?
Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?
Uzaklaştırma kararı nedir bu tedbiri sadece kadın mı talep edebilir?
Uzaklaştırma kararını yalnızca kadın mı talep edebilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.