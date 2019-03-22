Berlin’deki Camilerde Polis Koruması Altında Cuma Namazı

Geçen hafta Cuma günü Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının şoku sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de bugünkü cuma namazları polis koruması altında yapıldı.
Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel, kentteki merkezi ve büyük camilerin önünde başta polis devriyesi olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Christchurch’deki saldırıdan sonra, olası güvenlik risklerine karşı önlem alındığını açıklayan Geisel, istihbarat birimlerinin ilettiği bilgilerin de değerlendirildiğini ve "açık ve gizli polisiye önlemlerin uygulamaya alındığını" bildirdi.
Şehitlik, ‘Mevlana’, ‘Ömer İbn El Hattab’ ve ‘Spandau’ ve ‘Al-Nur’ gibi kentteki büyük camilerin önünde kurşun geçirmez yelek ve ağır silahlarla hazır bekleyen güvenlik güçleri dikkat çekerken, birçok caminin etrafına cuma namazı öncesinde sivil polislerin devriye gezdiği öğrenildi.
Geisel, güvenlik tedbirleri konusunda camilerin temsilcileriyle iletişim için olduklarını da duyurdu.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yeni Zelanda'daki saldırıdan sonra, tehlike durumunda camilerin de sinagoglar gibi korunabileceğini açıklamıştı. Almanya’daki sinagogların hepsi, güvenlik birimleri tarafından 24 saat korunuyor.
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, İslam Konseyi ve Milli Görüş gibi İslami çatı örgütleri, Almanya'da da benzer saldırıların düzenlenmesinden korktuklarını ve camilerdeki güvenliğin yeterli olmadığını ifade ederek, camilerin korunmasını talep etmişlerdi.
Berlin’de toplam 98 cami ve cami derneği bulunuyor, kentteki Müslüman nüfus ise 300 bin civarında. 2014’de Mevlana, geçen sene de Koca Sinan Camisi’nin kundaklanarak, yakılmaları Müslümanlar arasında tepkiye neden olmuştu. Her iki olayda büyük hasar meydana gelirken, kundaklamalar gece saatlerinde olduğundan can kaybı yaşanmamıştı.
Öte yandan Federal Hükümet tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Almanya’da Ocak-Eylül 2018 döneminde Müslümanlara ve camilere yönelik 578 saldırı yapıldı, bu olaylarda en az 40 kişi yaralandı.
Konuyla ilgili bilgilere göre, camilere el yapımı patlayıcılarla, molotof kokteylleriyle, taşlarla saldırılar düzenlendi, kundaklama girişimleri yaşandı, domuz başı bırakıldı, duvarlarına İslamofobik sloganlar yazıldı.
Saldırıların büyük bölümünün aşırı sağcı ve ırkçılar tarafından yapıldığı tahmin edilirken, bazı faillerin ise terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğu yönünde göstergeler saptandı. Resmi rakamlara göre Almanya'da 2017'de camileri hedef alan 49 saldırı düzenlendi. İslam düşmanlığı Ocak 2017'den beri siyasi motifli nefret suçları arasında ayrı bir kategori olarak değerlendiriliyor.
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