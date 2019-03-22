Berlin’deki Camilerde Polis Koruması Altında Cuma Namazı

Geçen hafta Cuma günü Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının şoku sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de bugünkü cuma namazları polis koruması altında yapıldı.

Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel, kentteki merkezi ve büyük camilerin önünde başta polis devriyesi olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Christchurch’deki saldırıdan sonra, olası güvenlik risklerine karşı önlem alındığını açıklayan Geisel, istihbarat birimlerinin ilettiği bilgilerin de değerlendirildiğini ve "açık ve gizli polisiye önlemlerin uygulamaya alındığını" bildirdi.

Şehitlik, ‘Mevlana’, ‘Ömer İbn El Hattab’ ve ‘Spandau’ ve ‘Al-Nur’ gibi kentteki büyük camilerin önünde kurşun geçirmez yelek ve ağır silahlarla hazır bekleyen güvenlik güçleri dikkat çekerken, birçok caminin etrafına cuma namazı öncesinde sivil polislerin devriye gezdiği öğrenildi.

Geisel, güvenlik tedbirleri konusunda camilerin temsilcileriyle iletişim için olduklarını da duyurdu.