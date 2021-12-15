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Berlin'deki Çeçen cinayeti davası sonuçlandı

15.12.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da mahkeme, 2 yıl önce bir Çeçen'i öldüren Rus'un, cinayeti Rusya resmi makamlarının talimatıyla işlediğine hükmetti.

Berlin'deki Çeçen cinayeti davası sonuçlandı

Kararın ardından iki Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı veridi.Berlin'de 2019'da Kleiner Tiergarten adlı parkta Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır yargılanan Rus Vadim Krasikov ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında, cinayetin Rus resmi makamlarının talimatı doğrultusunda işlendiği sonucuna varıldığına vurgu yaptı. Yargıç Olas Arnoldi gerekçeli kararını okurken, "Suç, Berlin'de görevlendirilmiş yardakçılar tarafından titizlikle hazırlanmıştır" ifadesini kullandı.

Kararın ardından Alman hükümeti iki Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı aldı. Karar, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ne bildirildi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller) konu ile ilgili yaptığı açıklamada, cinayetin "Rusya Federasyonu yetkilileri adına işlendiğini" belirtti. Bu durumun, Alman hukukunun ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ciddi şekilde ihlali anlamına geldiğini belirten Baerbock, "Almanya, Rusya Büyükelçiliği'nin iki diplomatik personelini istenmeyen kişi ilan etmiştir" dedi.

Baerbock, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u da telefonla aradığını belirterek, "Rusya ile iki tarafın da yararına olacak, açık ve dürüst ilişkiler kurmak istediğimizi ve buna ihtiyacımız olduğunu aktardım" dedi.

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi ise mahkeme kararını eleştirerek, bunun zaten sıkıntılı olan Almanya ve Rusya ilişkilerine ağır bir yük getirecek, önyargılı ve siyasi güdümlü bir karar olduğunu söyledi.

Ne olmuştu

Cinayetten sonra yargılanan sanık, Rus resmi makamlarının talimatıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşını susturuculu tabancayla vurarak öldürmekle suçlanmıştı.

İddianamede sanığın Berlin'deki Kleiner Tiergarten parkında gündüz saatlerinde, 40 yaşındaki kurbana üç el ateş ettiği, iki kurşunun yerde yattığı sırada kurbanın başına sıkıldığı ve kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Başsavcılık, öldürülen kişinin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı savaşan bir milis gücün komutanı olduğunu ve Rusya'ya karşı çarpışmak için Gürcistan'da savaşçıları eğittiğini belirterek Rusya tarafından terörist olarak sınıflandırıldığına dikkat çekmişti. Başsavcı Ronald Georg, "Maktul, Rus hükümetinin gözünde, özellikle de Çeçenistan savaşında Rusya'ya karşı savaştığı için bir devlet düşmanı olarak görülüyordu" diyerek sanığın "resmi bir talimatı yerine getirdiğini" savunmuştu. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, cinayet emrinin arkasında Moskova'nın bulunduğunun kanıtlanması durumunda bunun ilişkilere etkilerinin olacağını belirtmişti.

Mahkeme, kararında iddianemedeki suçları da onaylamış oldu.

AFP/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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