Berlin'deki Erdoğan karşıtı protestoya yasak kararı

Yasağa gerekçe olarak 3 Ekim kutlamalarına hazırlık gösterildi.Almanya Kürt Toplumu (KGD) adlı dernek, Eylül ayı sonundaki Almanya ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto için Berlin'de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklandığını duyurdu. Dernek tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, yasak kararına tepki gösterildi.

Almanya Kürt Toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretini protesto için 29 Eylül'de Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda bir protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyordu. Açıklamada, gösteri için önceden izin alınmış olduğu hatırlatıldı. Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, Berlin polis yetkilileri tarafından alınan bu yasaklama kararının "toplantı ve gösteri yapma özgürlüğünün açıkça kısıtlanması” olduğunu belirtti. Toprak, "Sevilmeyen Türk Cumhurbaşkanını, despotu karşılamak ve önüne rahatça kırmızı halı serebilmek için, kentin bazı kesimleri sıkı bir şekilde kapatılıyor” dedi.

Açıklamada, gösterinin yasaklanmasına gerekçe olarak, 3 Ekim'de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Brandenburg Kapısı'nda yapılan hazırlıkların gösterildiği ifade edildi. Toprak bu gerekçeyi, "protestoları Erdoğan'ın siyasi gündeminden uzak tutmak için hoş bir bahane” olarak değerlendirdi.