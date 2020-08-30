Berlin’deki mitingde protestocular meclise girmek istedi

Almanya’nın başkenti Berlin’de göstericiler federal parlamento binası Reichstag’a girmeye çalıştı.

Berlin’de dün korona virüs önlemlerine karşı gerçekleştirilen mitinge binlerce kişi katıldı. Almanya’nın farklı bölgelerinden gelen eylemcilerin sayısı beklenenden çok fazla oldu. 22 bin 500 kişinin katılacağı bildirilen mitinge polisin verdiği rakamlara göre 38 bin kişi katıldı. Genelde sakin geçen ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görülen eylemde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, 300 kişi gözaltına alındı. Bir grup protestocu federal parlamento binası Reichtag önündeki bariyerleri aşarak binaya girmeye çalıştı. Böyle bir durumu beklemeyen polisler, göstericilerin meclis binasına girmesini engellemeye çalıştı. İtiş kakışların yaşandığı olayda polis biber gazı kullandı. Takviye birliklerin gelmesiyle göstericilerin meclis binasına girmesi engellendi ve durum kontrol altına alındı.

Hemen tüm partilerden siyasetçiler, korona önlemlerine karşı protestolar sırasında protestocuların meclis binasına girmek istemesine tepki gösterdi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Reichstag binası, parlamentomuzun faaliyet alanı ve dolayısıyla özgür demokrasimizin sembolik merkezidir. Kaos ve aşırılık yanlılarının bunu kendi amaçları için kötüye kullanmaları kabul edilemez. Fikir çeşitliliği, sağlıklı bir toplumun ayırt edici özelliğidir. Bununla birlikte toplanma özgürlüğünün, devlet kurallarının ayaklar altına alındığı yerlerde sınırları vardır” dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da sosyal medya paylaşımında, “Parlamento önündeki Reich bayrakları utanç verici” ifadelerini kullandı. SPD başbakan adayı Olaf Scholz ise, “Nazi sembolleri, Reich vatandaşları ve imparatorluk bayraklarının Alman Federal Meclisi’nde yeri yoktur” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Reichstag binasının önünde düzenlenen eylemde, göstericiler arasında kendilerine “Reichsbürger” (imparatorluk vatandaşları)" diyen aşırı sağcı bir grubun kullandığı siyah-beyaz-kırmızı imparatorluk bayrakları dikkat çekmişti. Polis, alanı boşaltarak göstericileri uzaklaştırmıştı. Almanya’da dün mitinge neden izin verildiği tartışılıyor. Berlin eyaleti, korona önlemlerini sekteye uğratacağı gerekçesiyle mitingi yasaklamış, yüksek idari mahkeme ise yapılan itirazı haklı bulmuş ve protesto eyleminin yapılmasına karar vermişti.



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