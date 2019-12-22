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Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:15 | Son Güncelleme

Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir Noel pazarının şüpheli bir eşya nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Berlin polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breitscheid meydanında her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli bir eşya ihbarı nedeniyle pazarın boşaltıldığı belirtildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Noel pazarı çevresinde güvenlik güçlerinin arama yaptığı kaydedildi.

Noel pazarının içinde bulunan Kaiser Wilhelm kilisesindeki bir programın da yarıda kesilerek içeride bulunanların kiliseden uzaklaşmalarının istendiği ifade edildi.

19 Aralık 2016'da aynı Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin noel pazarı

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