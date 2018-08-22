HABER

Berlin'deki terör zanlısıyla ilgili Anis Amri şüphesi

22.08.2018 23:19 | Son Güncelleme

Berlin'de gözaltına alınan terör zanlısı Magomed-Ali C.

Berlin'deki terör zanlısıyla ilgili Anis Amri şüphesi

ile 2016 yılındaki Noel Panayırı saldırısını düzenleyen Anis Amri arasında bağlantı olduğundan şüpheleniliyor.Almanya'nın başkenti Berlin'de gözaltına alınan Rus vatandaşı Magomed-Ali C. Federal Başsavcılık tarafından "radikal İslamcı" olarak nitelendiriliyor. Magomed-Ali C.'nin gözaltına alındığı operasyona terörle mücadele timlerinin yanı sıra Federal Emniyet Müdürlüğü ve Berlin Eyalet Müdürlüğü'nden polisler de katıldı.

Başsavcılık 31 yaşındaki Magomed-Ali C.'nin Fransa'da tutuklu Clement B. adlı zanlı ile Almanya'da büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını tahmin ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Magomed-Ali C.'nin "devlet için tehdit oluşturan ağır bir şiddet eylemi ve patlayıcı ile işlenecek bir suç hazırlığında olduğu" şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti.

Magomed-Ali C.'ye yönelik suçlamalar 2016 yılına kadar uzanıyor. Başsavcılık C.'nin Ekim 2016'da evinde büyük miktarda TATP patlayıcı madde bulundurduğunu belirtti. Yetkililer, C.'nin Fransa'da tutuklu Clement B. adlı zanlı ile birlikte bomba yapmak istediği ve bununla Almanya'da büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını tahmin ediyor. C.'nin evinde bugün yapılan aramada patlayıcı madde bulunmadığı açıklandı.

Numarası Amri'nin telefonunda kayıtlı

Savcılık, Clement B.'nin telefon numarasının 2016'da Berlin'de Noel Panayırı'na saldırı düzenleyen Tunuslu Anis Amri'nin cep telefonunda takma bir isimle kayıtlı olduğunu açıkladı. Ancak Amri ve B.'nin Noel Panayırı saldırısı sırasında birlikte hareket edip etmediği yönünde bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Başsavcılık polisin yakın takibi nedeniyle Clement B.'nin Ekim 2016'nın sonunda Fransa'ya gittiğini belirtti. B.'nin Fransa'ya gitmesinden birkaç hafta sonra ise Amri Berlin'de Noel Panayırı'na saldırı düzenledi.

Clement B. 18 Nisan 2017 tarihinde Marsilya'da gözaltına alınmıştı. Fransa'da bir başka zanlıyla birlikte patlayıcı ile saldırı planlamakla suçlanıyor. B. yakalandığı esnada beraberinde çok sayıda silahın yanı sıra üç kilogram da patlayıcı madde ele geçirilmişti.

"Üç zanlı aynı camiye gidiyordu"

Amri 2016 yılında Berlin'deki Noel Panayırı'na saldırı düzenleyerek 12 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Tunuslu Amri saldırıdan dört gün sonra İtalyan polisi tarafından Milano'da vurularak öldürülmüştü.

Federal Başsavcılık sözcüsünün verdiği bilgiye göre Magomed-Ali C. ve Fransa'da tutuklu Clement B. Berlin'de Amri'nin düzenli olarak gittiği camiye gidiyordu. Başsavcılık bu bilginin Fransız yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya dayandığını belirtti.

dpa,rtr/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Trump'ın eski avukatı itirafçı olduTrump'ın eski avukatı itirafçı oldu
‘Kriz Brunson Davası Bitse de Sürer’‘Kriz Brunson Davası Bitse de Sürer’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İlginizi Çekebilir

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen 'bildiği her şeyi anlatmaya hazır'

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen 'bildiği her şeyi anlatmaya hazır'

Putin'den ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına sert tepki

Putin'den ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına sert tepki

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.