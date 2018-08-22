Berlin'deki terör zanlısıyla ilgili Anis Amri şüphesi

ile 2016 yılındaki Noel Panayırı saldırısını düzenleyen Anis Amri arasında bağlantı olduğundan şüpheleniliyor.Almanya'nın başkenti Berlin'de gözaltına alınan Rus vatandaşı Magomed-Ali C. Federal Başsavcılık tarafından "radikal İslamcı" olarak nitelendiriliyor. Magomed-Ali C.'nin gözaltına alındığı operasyona terörle mücadele timlerinin yanı sıra Federal Emniyet Müdürlüğü ve Berlin Eyalet Müdürlüğü'nden polisler de katıldı.

Başsavcılık 31 yaşındaki Magomed-Ali C.'nin Fransa'da tutuklu Clement B. adlı zanlı ile Almanya'da büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını tahmin ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Magomed-Ali C.'nin "devlet için tehdit oluşturan ağır bir şiddet eylemi ve patlayıcı ile işlenecek bir suç hazırlığında olduğu" şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti.

Magomed-Ali C.'ye yönelik suçlamalar 2016 yılına kadar uzanıyor. Başsavcılık C.'nin Ekim 2016'da evinde büyük miktarda TATP patlayıcı madde bulundurduğunu belirtti. Yetkililer, C.'nin Fransa'da tutuklu Clement B. adlı zanlı ile birlikte bomba yapmak istediği ve bununla Almanya'da büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını tahmin ediyor. C.'nin evinde bugün yapılan aramada patlayıcı madde bulunmadığı açıklandı.