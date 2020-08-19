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Berlin'deki Trafik Kazasında Terör Şüphesi

19.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam saatlerinde yaşanan bir trafik kazasının büyük bir olasılıkla "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı

Berlin'deki Trafik Kazasında Terör Şüphesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam saatlerinde yaşanan bir trafik kazasının büyük bir olasılıkla "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı.

Kentin çevre yolunda akşam saat 19’da meydana gelen olayda, bir sürücü üç trafik kazasına karıştı ve üçü ağır altı kişinin de yaralanmasına neden oldu. 30 yaşında ve Iraklı olduğu tespit edilen sürücünün, arabasından indikten sonra "Allah-u Ekber" diye bağırdığı ve kaza yerine gelen polise, arabasında patlayıcı madde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Arabada yapılan aramada patlayıcı madde veya silah bulunmadığı belirtiliyor. Berlin Başsavcılığı, gözaltına alınan sürücüyle ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının arabasını "Saldırı amaçlı ve bilinçli bir şekilde diğer vasıtaların üzerine sürdüğünün tespit edildiğini" açıkladı.

Savcılık sözcüsü, gün içerisinde içinde zanlı ve olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi verileceğini duyurdu. Öte yandan soruşturma için olay yerinde çevre yolunun trafiğe kapatılması Berlin’de trafiğin felç olmasına yol açtı.

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