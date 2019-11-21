HABER

Berlin’deki üçlü görüşmeye sayılı günler kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme 25 Kasım Pazartesi Berlin’de gerçekleştirilecek.Almanya’nın başkenti Berlin’de, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye 4 gün kaldı.

Berlin’deki üçlü görüşmeye sayılı günler kaldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme 25 Kasım Pazartesi Berlin’de gerçekleştirilecek.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye 4 gün kaldı. Akıncı, Berlin’e gitmek üzere 24 Kasım Pazar günü yerel saatle 15.05’te adadan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Anastasiadis ile 25 Kasım Pazartesi akşamı görüşerek, 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak yerel saatle 20.30’da adaya dönecek.
BM Genel Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması planlanıyor.

Berlin’deki üçlü görüşmeye sayılı günler kaldı

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Genelkurmay Başkanı Güler’e Pakistan’da İmtiyaz Nişanı verildiGenelkurmay Başkanı Güler’e Pakistan’da İmtiyaz Nişanı verildi
Bakan Akar: Barış Pınarı Harekâtında 1168 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar: Barış Pınarı Harekâtında 1168 terörist etkisiz hale getirildi

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Diğer Haberler
Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Metin Feyzioğlu mu? Flaş açıklama geldi

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Feyzioğlu mu? Flaş açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım ve Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Tarım Bakanlığı 'hileli' ilan etmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

'Hileli' ilan edilmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

"CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddialarıyla ilgili Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda 'milli tank-palet' tartışması

Gergin anlar: Kameralar varken şov yapıyorsunuz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.