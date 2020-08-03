Berlin'den 25,9 milyon euroluk askeri malzeme satışına onay

Satış izni verilen askeri malzemeler arasında savaş silahı bulunmadığı belirtiliyor.Almanya'da Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanlığı, 9 Ekim 2019 - 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye'ye 25 milyon 900 bin hacmindeki askeri malzeme satışına onay verildiğini açıkladı.

Ancak satış izni verilen savunma sanayi ürünleri arasında savaş silahının bulunmadığı belirtildi.

Partisinin dış politika sorumlusu olan Dağdelen ise Ekim ayından beri satış izni verilen askeri malzemelerin Suriye'de de kullanılabileceğini savunarak "Federal hükümet, Suriye'de kullanılabilecek silahlanma malzemelerine satış izni verilmediğini söyleyerek kamuoyunu aldatıyor" diye konuştu. Muhalefetteki Sol Parti, Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulmasını istiyor.

Silah satışına kısıtlama getirilmişti

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatmasının ardından NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik silah satışına kısıtlamalar getirmiş, Suriye'deki operasyonlarda kullanılabilecek silah ya da askeri teçhizatların satışını yapmama kararı almıştı. Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmişti.