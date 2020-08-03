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Berlin'den 25,9 milyon euroluk askeri malzeme satışına onay

03.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin son 9 ay içinde 25 milyon milyon 900 bin tutarındaki askeri malzemenin satışına izin verdiği açıklandı.

Berlin'den 25,9 milyon euroluk askeri malzeme satışına onay

Satış izni verilen askeri malzemeler arasında savaş silahı bulunmadığı belirtiliyor.Almanya'da Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanlığı, 9 Ekim 2019 - 22 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye'ye 25 milyon 900 bin hacmindeki askeri malzeme satışına onay verildiğini açıkladı.

Ancak satış izni verilen savunma sanayi ürünleri arasında savaş silahının bulunmadığı belirtildi.

Partisinin dış politika sorumlusu olan Dağdelen ise Ekim ayından beri satış izni verilen askeri malzemelerin Suriye'de de kullanılabileceğini savunarak "Federal hükümet, Suriye'de kullanılabilecek silahlanma malzemelerine satış izni verilmediğini söyleyerek kamuoyunu aldatıyor" diye konuştu. Muhalefetteki Sol Parti, Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulmasını istiyor.

Silah satışına kısıtlama getirilmişti

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatmasının ardından NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik silah satışına kısıtlamalar getirmiş, Suriye'deki operasyonlarda kullanılabilecek silah ya da askeri teçhizatların satışını yapmama kararı almıştı. Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmişti.

Başbakan Angela Merkel de geçen Ekim ayında yaptığı hükümet açıklamasında, operasyonların "büyük jeopolitik sonuçlarıyla insani drama" yol açabileceğine işaret ederek Türkiye'ye yönelik silah satışının kısmen durdurulduğunu duyurmuştu.

Berlin'de Türkiye'ye silah satışı Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa müdahalesi ve Trablus merkezli hükümete silah gönderdiği şüphesi nedeniyle de tartışmalara yol açıyor. Ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki doğal gaz arama krizi de Berlin'i endişelendiriyor.

Almanya'da başka ülkelere askeri malzeme ve silah satışı hükümetin izni ile gerçekleştiriliyor.

dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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