Berlin'den ABD'nin patent önerisine ret

Berlin, aşı üretimindeki sıkıntıların patent hakkından kaynaklanmadığı kanısında.ABD'nin koronavirüs aşılarında patent haklarının geçici olarak kaldırılması talabine Almanya'dan yanıt geldi. Alman hükümetinin sözcüsü, patent hakkının kaldırılmasının aşı üretimine etkisi olmayacağına işaret ederek ABD'nin önerisine sıcak bakmadıklarını ifade etti. Sözcü, "fikri mülküyet hakkının korunmasının bir inovasyon kaynağı olduğunu ve bunun gelecekte de böyle kalması gerektiğini" ifade etti.

Aşı üretimini patent hakkının sınırlamadığını, yaşanan sıkıntıda üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarının etkili olduğunu dile getiren Alman hükümet sözcüsü, Berlin'in ilaç şirketlerinin üretim kapasitesi artırmak için zaten birlikte çalıştığını söyledi.

BioNTech'in açıklaması

Almanya merkezli koronavirüs aşısı üreticisi BioNTech de ABD'nin önerisiyle ilgili yaptığı açıklamada, patent hakkının kaldırılmasının küresel aşı tedariğinin artırılmasına pek yardımcı olmayacağını vurguladı. "Patent, aşılarımızın üretiminde ve dağıtımında sınırlayıcı bir faktör değil" denilen açıklamada, patent hakkının askıya alınmasının kısa ve orta vadede dünya genelindeki aşı üretimini artırmayacağı ve üretim sürecinin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi.