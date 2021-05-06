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Berlin'den ABD'nin patent önerisine ret

06.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman hükümeti, ABD'nin aşı patent haklarının kaldırılması önerisini geri çevirdi.

Berlin'den ABD'nin patent önerisine ret

Berlin, aşı üretimindeki sıkıntıların patent hakkından kaynaklanmadığı kanısında.ABD'nin koronavirüs aşılarında patent haklarının geçici olarak kaldırılması talabine Almanya'dan yanıt geldi. Alman hükümetinin sözcüsü, patent hakkının kaldırılmasının aşı üretimine etkisi olmayacağına işaret ederek ABD'nin önerisine sıcak bakmadıklarını ifade etti. Sözcü, "fikri mülküyet hakkının korunmasının bir inovasyon kaynağı olduğunu ve bunun gelecekte de böyle kalması gerektiğini" ifade etti.

Aşı üretimini patent hakkının sınırlamadığını, yaşanan sıkıntıda üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarının etkili olduğunu dile getiren Alman hükümet sözcüsü, Berlin'in ilaç şirketlerinin üretim kapasitesi artırmak için zaten birlikte çalıştığını söyledi.

BioNTech'in açıklaması

Almanya merkezli koronavirüs aşısı üreticisi BioNTech de ABD'nin önerisiyle ilgili yaptığı açıklamada, patent hakkının kaldırılmasının küresel aşı tedariğinin artırılmasına pek yardımcı olmayacağını vurguladı. "Patent, aşılarımızın üretiminde ve dağıtımında sınırlayıcı bir faktör değil" denilen açıklamada, patent hakkının askıya alınmasının kısa ve orta vadede dünya genelindeki aşı üretimini artırmayacağı ve üretim sürecinin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi.

Uygun mekanizmaların geliştirilmesinin yıllar alacağına işaret eden BioNTech, bu süreçlerin tamamlanması için de nitelikli elemanlara ve aynı zamanda sınırlı miktarda bulunan hammaddeye ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

AB öneriye açık kapı bıraktı

Avrupa Birliği (AB) ABD'nin önerisine açık kapı bıraktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in ABD'nin önerisini görüşmeye hazır olduğunu belirterek "Ancak kısa vadede, aşı üreten tüm ülkelere ihracatlara izin verme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

DSÖ de dünyanın pek çok ülkesinde yeterli oranda aşı temin edilemediği için aylardan bu yana aşıların fikri mülkiyetinden vazgeçilmesini talep ediyor. Çok sayıda sivil toplum örgütü ve gelişmekte olan ülkelerle, az gelişmiş ülkeler de bu talebe destek veriyor.

AFP/HS,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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