Berlin’den Ankara’ya Tepki

Haftalık basın toplantısında gelişmeleri değerlendiren Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, gazetecilerin Türkiye’yi terk etmesiyle konunun kapanmadığını ve Alman hükümetin meselenin takipçisi olacağını söyledi. "Akreditasyon verilmemesini anlayamıyoruz. Muhabirler Türkiye’de serbest bir şekilde çalışabilmeli. Türk hükümetinin basın kartlarının uzatılmasını bekleyen muhabirler konusunda bir an önce bir çözüm sunmasını bekliyoruz" diyen sözcü, Ankara’yla ilişkide olduklarını ve İstanbul’dan ayrılan gazetecilerin durumunun da istişarelerde ele alındığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de, akreditasyonu uzatılmayan gazeteciler konusunda, iki taraftan yetkililerin görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmaması sonrasında başlayan gerilim artarak sürüyor. Basın kartı başvuruları reddedilen ZDF televizyon kanalının İstanbul Bürosu şefi Jörg Brase ve Berlin’de yayımlanan Almanya’nın en saygın gazetelerinden Tagesspiegel’in Türkiye ve Ortadoğu muhabiri Thomas Seibert Pazar akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak, Berlin’e geldiler. Kartı uzatılmayan, NDR kanalının muhabiri Halil Gülbeyaz daha önce Berlin’e dönmüştü.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer da söz konusu gazetecilere basın kartı verilmemesini sert bir dille eleştirdi. CDU’nun Türkiye ve AB arasında özel ortaklık sürecini savunduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "Türkiye bu tutumuyla AB'den uzaklaşıyor. Ancak gazeteciler konusundaki tutumu, Türkiye’nin AB’nin ortak değerlerini paylaşmadığını gösteriyor. Bu durumda ortaklık sürecinin nasıl devam edeceğini de konuşmalıyız" dedi.

Federal Parlamento başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi’nden Claudia Roth, Federal Hükümet’in Türkiye politikalarını eleştirerek, "Hükümet net tavır koyarak, baskıyı arttırmalı" dedi. Türkiye’nin mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne süren Roth, Berlin’in Ankara’ya ekonomik baskı yapabileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Ankara’nın basın kartlarını uzatmama kararını geri almasını istedi. AB Genişlemeden Sorumlu KomiseriJohannes Hahn’ın sözcüsü, "Türk yetkililerden basın özgürlüğünün sağlanmasını bekliyoruz. İfade hakkı demokrasinin temelini oluşturur" şeklinde bir açıklama yaparak, yabancı muhabirlerin çalışmalarının engellenmesine son verilmesini istedi.