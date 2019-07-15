"Biz bu sorunun ancak diyalog ve uluslararası hukuk zemininde çözülebileceği görüşündeyiz, soruna taraf olan her ülke ne yapılması gerektiğini biliyor, özellikle Türkiye’ye uluslararası hukuk zeminine dönme çağrısı yapıyoruz."

Bölgedeki gelişmeleri, özellikle de Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetleri yürütüleceği yönündeki açıklamalarını büyük bir kaygı ile takip ettiklerini söyleyen Breul, "Türkiye’ye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma, hukuka aykırı sondaj faaliyetleri yapmama çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Türkiye’nin provokasyonları kabul edilemez"

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ise "Türkiye’nin provokasyonlarının AB için kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uygulanması düşünülen yaptırımların görüşüldüğü AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Roth, "Kıbrıs’ın yanındayız" dedi.

Bununla birlikte Roth, karşı karşıya olunan çok sayıdaki gerilim ve krize yeni bir krizin eklenmesini arzu etmediklerini de sözlerine ekledi.

AB dışişleri bakanlarının Pazartesi günü Doğu Akdeniz’deki gerilim hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Alman Bakan Roth, üzerinde mutabık kalınan metnin "dengeli bir dil" ile kaleme alındığını, "tüm seçeneklere açık kapı" bırakıldığını açıkladı.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye somut yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği ancak bunun diğer bazı AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilmediği belirtiliyor.

Diplomatlar, üzerinde uzlaşı sağlanan metinin "zamanı geldiğinde" konuşulması gereken yaptırımları da kapsadığı bilgisini aktardı. Bu bağlamda gündemde olan yaptırımlar arasında Ankara ile üst düzey siyasi diyalog toplantılarının sınırlandırılması, katılım öncesi mali yardımların kesilmesi gibi adımlar yer alıyor.