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Berlin'den art arda İstanbul Sözleşmesi tepkisi

22.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması Almanya siyasetinde tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Berlin'den art arda İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Türkiye'nin çıkma kararını kendisini "sarstığını" söyledi.Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki kadınların elinden ev içi şiddete karşı mücadelede önemli bir araç alındı" dedi. Giffey sözlerini, "Kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetle mücadele eden, ayrıca mağdurlara koruma ve destek sunan en önemli uluslararası hukuk aygıtı olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkması, beni sarstı" şeklinde sürdürdü.

"Kadın hakları, insan haklarıdır" diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Giffey, kadınların şiddetten korunmasının Avrupa'daki en yüksek öncelik olduğunu da vurguladı.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Çalışma Grubu Başkanı Michael Brand da Türkiye'deki yönetimi, geriye doğru adımlar atmakla eleştirdi. Brand, "Ankara'yı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını derhal revize etmeye çağrıyoruz" ifadelerini kullandı, Brand, Avrupa Birliği'nden de "bu ölümcül karara karşı açık bir mesaj vermesini" istedi.

Ne olmuştu?

Ankara, Cuma gecesi Resmi Gazete'de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurdu.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi olarak anılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni Türkiye 11 Mayıs 2011'de imzalayan ilk ülkeler arasında yer almış, Sözleşme 24 Kasım 2011'de TBMM'de onaylanmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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