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Berlin'den Atina'ya: "Sığınmacıları Türkiye'ye iade et"

12.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde yeniden artan sığınmacı geçişlerinin ardından Almanya Yunanistan'dan daha fazla sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

Berlin'den Atina'ya: "Sığınmacıları Türkiye'ye iade et"

Merkel ile Erdoğan da konuyu bir telefon görüşmesinde ele aldı.Türkiye'den Yunanistan’a geçiş yapan sığınmacıların sayısı son dönemde giderek artıyor. Atina, Ege Denizi’ndeki adalarında bulunan sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk sebebiyle, bir süre önce sığınmacıların bir kısmını ana karaya tahliye etmeye başladı.

Almanya da yaşanan bu gelişmeler karşısında Yunanistan'a çağrıda bulunarak, Türkiye’ye iade edilen sığınmacıların sayısının artırılmasını talep etti. Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer Funke Medya Grubu'na verdiği röportajda, "Yunan adalarındaki sığınmacı kayıt merkezlerinde yaşanan sıkıntılı durumun iyileştirilmesi için, sığınmacıların Türkiye'ye iadesinde acilen bir ilerleme kaydetmemiz gerektiğinin anlaşılması lazım" ifadesini kullandı.

Alman müsteşardan Geri Kabul Anlaşması'na vurgu

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 2016 yılının Mart ayından bu yana AB'den Türkiye'ye bin 904 sığınmacı iade edilirken, AB Türkiye'den 24 bin 348 sığınmacı aldı.

Bunlardan 8 bin 896 kişi Almanya tarafından kabul edildi. Geri Kabul Anlaşması'nı kapsamlı bir biçimde uygulamanın çok önemli olduğunu kaydeden Mayer, bu anlaşmanın sadece Yunanistan'a kaçak geçişleri azaltmak adına değil, insan tacirlerinin faaliyetlerini durdurma ve sığınmacıların Ege Denizi'ndeki ölümcül tuzaklara yönlendirilmesini durdurmak adına da vazgeçilemez olduğunu vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın elindeki rakamlara göre 2015 yılının Mart ayı ile 2016 yılının Mart ayı arasındaki bir yıllık dönemde bin 163 sığınmacı Ege Denizi'ni geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. 2017 ve 2018'i kapsayan iki yıllık dönemde ise bu sayı 233 olarak tespit edildi.

Merkel – Erdoğan görüşmesi

Bu arada Almanya hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptıkları ve bu görüşmede sığınmacıların durumunun da ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye ve Libya gibi dünya gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve Ege'deki sığınmacıların durumunu ve bu sığınmacılarla ilgili, Türkiye-AB anlaşması çerçevesinde nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin yeni bir sığınmacı akını ile tek başına başa çıkamayacağını belirterek Avrupa'nın daha önce taahhüt ettiği yardımların yerine getirilmesini talep etmiş ve bu yardımların yapılmaması halinde sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçebilmeleri için sınır kapılarını açabileceğini dile getirmişti.

dpa,KNA / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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