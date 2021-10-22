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Berlin’den Erdoğan’a yanıt: Kavala derhal serbest bırakılmalı

22.10.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Hükümeti, Erdoğan’ın aralarında Almanya büyükelçisinin de yer aldığı 10 büyükelçiyi hedef alan sözlerine, "Kavala’nın derhal serbest bırakılması" beklentisini yineleyerek yanıt verdi.

Merkel hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine rağmen, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısının arkasında durdu.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, olağan basın toplantısında soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’un da bulunduğu 10 ülke büyükelçisini hedef alan açıklamalarını değerlendirdi.

"Not ettik"

Demmer, Erdoğan’ın büyükelçileri Türkiye’de ağırlamak istemediği ve bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilettiği yönündeki haberleri "not ettiklerini" açıkladı.

Ulrike Demmer ayrıca Alman Hükümeti’nin, büyükelçilerin Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için yaptıkları çağrının arkasında durduğu mesajını da verdi.

"Pozisyonumuzda değişlik yok"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman Hükümeti’nin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği hatırlattı, "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok" dedi.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz’un Türkiye’den ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruyu ise Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger yanıtladı.

Burger, "Şu anda Türkiye’deki diplomatik mevcudiyetimize ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır" demekle yetindi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Soros artığı" olarak nitelendirdiği Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerini sert ifadelerle hedef almıştı.

Türkiye’nin uluslararası yükümlülük ve milli kanunlarını hatırlatan, bu bağlamda AİHM kararlarını uygulayarak Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen 10 ülke büyükelçi için Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" diye konuşmuştu.

Bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert bir açıklama geldi. Soylu, ortak bir bildiri yayınlayarak AİHM kararının uygulanması ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçiye hitaben "Ne edepsizsiniz siz ya!" İfadelerini kullandı.

DW/ DA, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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