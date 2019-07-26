Alman hükümet sözcüsü Ulrike Demmer de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Johnson'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki başbakanın Brexit konusunda konuştuklarını duyurdu. Demmer, Merkel'in görüşmede Johnson'ı Berlin'e davet ettiğini, Johnson'ın da ziyareti kabul ettiğini de belirtti.

Johnson'ın AB'yi baskı altına alabileceğine inanmasının "safça bir düşünce" olduğunu dile getiren Roth, "Nihayetinde Avrupa Birliği'den çıkarken bunun bedelini en ağır İngilizler ödeyecek" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada "Benim yeni İngiliz Başbakanı'na mesajım açık: Boris, seçim kampanyaları bitti, öncelikle sakinleş" diye konuştu. Yeni provokasyonların fayda sağlamayacağını belirten Roth, Brexit anlaşmasının detaylarının yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Johnson'a "sakin ol" mesajı gönderen Alman hükümeti, yeni bir Brexit görüşmesine sıcak bakmıyor.Alman hükümeti, Brexit sürecini hızlandırmak isteyen İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı Avrupa Birliği ile yapılan Brexit görüşmelerinden yüksek beklentiler içinde olmaması konusunda uyardı.

Fransa da yeni bir müzakereye karşı

Almanya'nın yanı sıra İrlanda ve Fransa da AB ve İngiltere arasında yeni bir Brexit görüşmesine karşı. Fransa'nın Avrupa Müsteşarı Amélie de Montchalin, yeni bir müzakere sürecinin olasılık dışı olduğunu belirterek en iyi yolun İngiltere'nin sistemli bir şekilde Avrupa Birliği'nden çıkışını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Johnson Çarşamba günü başbakanlık görevini devraldıktan sonra yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB'den çıkışını 31 Ekim'e kadar "eğersiz ve amasız" bir şekilde sağlayacağını söylemişti. Johnson, AB ile daha iyi bir Brexit anlaşmasına ulaşacaklarını belirterek aksi halde AB'den sistemsiz bir çıkışın olabileceği tehdidinde bulunmuştu.

İngiltere ve AB, Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki sınır kontrollerine ilişkin anlaşmazlık içinde.

Reuters,dpa/HS,AÜ

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