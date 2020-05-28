Berlin'den Moskova'ya sert siber saldırı notası

Saldırının arkasında Rus askeri istihbaratının olduğu sanılıyor.Berlin'deki Rusya Büyükelçisi Sergey Neçayev, beş yıl önce Alman Federal Meclisi'ne düzenlenen siber saldırı ile ilgili olarak bugün Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Neçavey'e Rusya kaynaklı olduğu düşünülen saldırıyla ilgili "en sert notanın" verildiği ifade edildi.

Notanın Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteaşarı Miguel Berger tarafından verildiğini ve Berger'in siber saldırıyı "en sert şekilde" kınadığını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "olayın baş şüphelisinin saldırının düzenlediği sırada Rus askeri istihbarat servisi GRU mensubu olduğuna ilişkin güçlü işaretler tespit edildiğini" kaydetti.

Olayla ilgili olarak Federal Savcılığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken sözcü, Rus büyükelçiye "savcılığın Rus vatandaşı Dmitri Badin hakkında 5 Mayıs 2020 tarihinde yakalama kararı çıkardığı ve saldırının sorumlulularına AB'nin siber yaptırım rejiminin uygulandığı" bilgisinin de verildiğini aktardı.