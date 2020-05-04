Berlin'den Pekin’e virüsün kaynağının aydınlatılması çağrısı

Çin ise koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuvarda üretildiği yönündeki iddiaları reddediyor.Almanya yeni tip koronavirüsün kaynağına ilişkin iddiaların aydınlığa kavuşturulması çağrısını yineledi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pekin'den koronavirüsün kaynağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesini istedi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün Berlin’deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Virüsün kaynağının aydınlatılmasının dünyanın çıkarına olduğunu” söyledi.

Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virüsün nereden kaynaklandığını bilmek tüm dünyanın hakkı” demişti. "Bu sorunun yanıtının siyasetçiler tarafından değil, bilim insanları tarafından verilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Çin bu konudaki tavrı ile virüs konusunda ne kadar şeffaf olduğunu kanıtlayabilir” ifadesini kullanmıştı.

Çin iddiaları reddediyor

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüsün kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Çin devlet televizyonu CCTV'nin iddialara ilişkin yorumunda, "Pompeo'nun saçma açıklamalarının Pekin ve Washington arasındaki mevcut gerilimi daha da tırmandırdığı” belirtildi.