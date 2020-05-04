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Berlin'den Pekin’e virüsün kaynağının aydınlatılması çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Koronavirüsün kaynağı konusunda Çin-ABD gerilimi tırmanırken, Almanya da Çin’e iddiaların aydınlatılması çağrısında bulundu.

Çin ise koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuvarda üretildiği yönündeki iddiaları reddediyor.Almanya yeni tip koronavirüsün kaynağına ilişkin iddiaların aydınlığa kavuşturulması çağrısını yineledi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pekin'den koronavirüsün kaynağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesini istedi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün Berlin’deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Virüsün kaynağının aydınlatılmasının dünyanın çıkarına olduğunu” söyledi.

Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virüsün nereden kaynaklandığını bilmek tüm dünyanın hakkı” demişti. "Bu sorunun yanıtının siyasetçiler tarafından değil, bilim insanları tarafından verilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Çin bu konudaki tavrı ile virüs konusunda ne kadar şeffaf olduğunu kanıtlayabilir” ifadesini kullanmıştı.

Çin iddiaları reddediyor

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüsün kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Çin devlet televizyonu CCTV'nin iddialara ilişkin yorumunda, "Pompeo'nun saçma açıklamalarının Pekin ve Washington arasındaki mevcut gerilimi daha da tırmandırdığı” belirtildi.

Çin hafta sonunda ABD'nin iddialarına animasyon bir video ile yanıt vemişti.

ABD'nin iddiaları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar günü katıldığı televizyon programında, yeni tip koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardançıktığına dair deliller olduğunu öne sürmüştü. Ellerinde buna dair "muazzam” deliller olduğunu belirten Pompeo ancak kanıtların ne olduğu konusunda bilgi vermemiş, "ciddi sayıda” olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da salgının kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsüolduğunu iddia etmişti. Ancak Trump nasıl bu sonuca vardığına dair sorulan soruyu "Bunu size söyleyemem. Bunu size söyleme iznim yok” diye yanıtlamıştı.

ABD Başkanı ayrıca Çin’e ek vergi uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü salgının kaynağının ne olduğunu hâlen araştırdıklarını ancak virüsün insan eliyle üretilmiş gibi görünmediğini belirtmişti.

Bilim insanları, koronavirüsün büyük ihtimalle, Vuhan'da egzotik hayvan etlerinin satıldığı bir pazardan yayıldığına inanıyor.

AFP, DW, dpa/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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