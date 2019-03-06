Berlin’den Soylu'nun açıklamalarına sitem: “Hiç de yararlı olmadı”

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Soylu’nun açıklamaları için “hiç de yararlı olmadı” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp" Türkiye'ye gelenlere yönelik "tedbir" aldıkları şeklindeki açıklamaları Almanya’da tepkiyle karşılandı.

Hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, “Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık” diye konuştu.

Alman Hükümeti'nin Almanya'da terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin tutumunun çok net olduğunu söyleyen Adebahr, “Ancak toplanma ve düşünce özgürlüğü bizim koruduğumuz ve korunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli değerlerdir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamaları ışığında Türkiye’ye seyahat tavsiyeleri ve uyarılarının güncellenip güncellenmeyeceği sorusuna ise Adebahr şu yanıtı verdi:

"Seyahat tavsiyeleri tarafımızdan sürekli olarak gelişmeler bağlamında güncellenmektedir. Şu andaki durumu da çok yakından gözlemlemekteyiz. Seyahat edecek olanların gayet tabii ki bu tavsiyelere bakmalarını öneriyoruz. Türk Hükümeti ile görüşmeler yürütüyoruz… Ayrıca seyahat tavsiyelerinde belirli bir süredir Türkiye’de tutuklanma riski bulunduğu konusuna işaret edildiğini de hatırlatmak istiyorum, bu özellikle Türkiye’nin algısına göre terör örgütlerine yakın olanlar için geçerli. Bunlar zaten tavsiyelerimizde yer alıyor… Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor.”