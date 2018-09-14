HABER

Berlin'den Suriye'nin yeniden imarına koşullu destek

14.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Berlin, Suriye'nin yeniden imarına desteği siyasi çözüm koşuluna bağladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Suriye'nin geleceği ve İdlib'i görüşecek.Şam rejimi muhaliflerin son kalesi olarak nitelendirilen İdlib’e operasyon düzenlemeye hazırlanırken Suriye'nin yeniden imarına yönelik diplomasi trafiği de hızlandı.

Berlin'e bugün gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin geleceğini ve muhtemel İdlib operasyonunu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile masaya yatıracak.

Almanya'nın koşulları

Maas ise Lavrov'un ziyareti öncesinde Suriye'nin yeniden imarına destek olmak konusunda Almanya'nın koşulları olduğunu açıkladı. Görüşme öncesi Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maas, "Eğer Suriye'yi nihayetinde özgür bir seçime taşıyacak siyasi bir çözüm olacaksa, biz yeniden imarda üzerimize düşen sorumluluğu üstleniriz" şeklinde konuştu.

Siyasi çözümü koşul olarak dile getiren Maas, Alman hükümetinin Esad'la kalıcı bir çözümü tasavvur edemediğini de vurguladı. Maas ancak Esad'ın görevden alınmasını yeniden imara desteğe bir koşul olarak gündeme getirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Yeniden imarının sadece Rusya, İran ve Türkiye'nin tek başına yapamayacağını ifade eden Maas, "Burada bize de önemli bir rol düşüyor" dedi. Maas, "Sonunda seçimlerin olacağı bir Birleşmiş Milletler süreci ile nihai karar tüm Suriyelilerin ellerine bırakılacak. Bu da vatanlarını terk eden ve geri dönmek isteyenleri de kapsıyor" şeklinde konuştu.

İnsani felaket kaygısı

Öncelikle yeni bir insani felaketi önlemek istediklerini vurgulayan Maas, Lavrov'la her konuyu açık bir şekilde konuşacaklarını, Rusya'nın bölgede kilit bir rol oynadığını ve onlardan beklentileri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) 900 bin kişinin olası bir operasyon halinde bölgeden ayrılacağını tahmin ediyor.

Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge. İdlib'de kontrol şu anda BM, ABD ve Türkiye'nin "terör listesinde" olan El Kaide'nin eski Suriye kolu olan Nusra cephesiyle bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünde.

dpa/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiasıİdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası
İnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdilerİnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Trump Maria Kasırgası’nda Açıklanan Ölü Sayısını Reddetti

Trump Maria Kasırgası’nda Açıklanan Ölü Sayısını Reddetti

Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi

Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi

Ünlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolar

Ünlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolar

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdiler

İnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.