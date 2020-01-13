Berlin'den uyarı, Londra'dan protesto

İngiltere de Londra'nın protestosunu iletmek üzere İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası İran krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Maas, es-Safedi ile görüş birliği içinde olduklarını belirterek "İran gerginliği azaltmak istiyorsa, komşularını riske atmaya son vermeli, bu Irak için de geçerli" şeklinde konuştu.

İran'ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını düşürdüğünü açıklamasının ardından ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerine de işaret eden Maas, İran'daki insanların da düşüncelerini özgürce ifade etme hakları bulunduğuna işaret etti. Haber ajansı ILNA, Pazar günü düzenlenen gösterilere yaklaşık 3 bin kişi katıldığını duyurmuştu.

İran Büyükelçisi protesto için çağrıldı

İran'a bir uyarı da İngiltere'den geldi. Londra'daki İran Büyükelçisi, Tahran'daki İngiltere Büyükelçisinin gözaltına alınması ile ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Başbakan Boris Johnson'ın bürosundan yapılan açıklamada, İran Büyükelçisine bu uygulamanın diplomatik olarak kabul edilemez olduğu ve bu gözaltına karşı Londra'nın "sert" itirazının iletildiği belirtildi. Açıklamada, İran Büyükelçisi Hamid Baeidinecad'ın böyle bir durumun yaşanmayacağı konusunda güvence vermesinin istendiği kaydedildi.