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Berlin'den Washington'a İran reddi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 22:03 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a yönelik sert yaptırımlar uygulaması yönünde Almanya'ya yaptığı çağrıya Berlin'den bir kez daha ret yanıtı geldi.

Washington yönetiminin Almanya'nın İran'a yönelik sert yaptırımlar uygulaması yönündeki çağrısını, Berlin bir kez daha reddetti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'nin İran’a yönelik maksimum baskı yaklaşımı konusunda hemfikir olmadığını vurguladı.

Açıklamada Berlin'in, Tahran ile nükleer anlaşmanın korunması için çaba harcadığına vurgu yapılarak, "Bizim yaklaşımımız bu ve bunda son günler de dahil olmak üzere bir değişiklik olmadı" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta Almanya'ya İran'ı pazarlık masasına geri döndürmek için "kapsamlı yaptırımlar" uygulama çağrısı yapmıştı. O'Brien söz konusu mülakatta Almanya'nın "Sadece barışçıl protesto gösterileri düzenleyen birçok vatandaşını öldürdüğü bir dönemde" İran ile ticaret yapmakla ilgilenmesini çok şaşırtıcı bulduğunu belirtmişti.

İran’daki protesto gösterileri

İran’da 15 Kasım’da hükümetin benzine yüzde 300'e varan zam açıklamasının ardından halk sokaklara çıkmıştı. Kısa sürede kitlesel eylemlere dönüşen protestoların ardından Tahran hükümeti, ülkedeki internet bağlantısını kesmiş, güvenlik güçleri göstericilere ateşli silahlarla müdahale etmişti. Uluslararası Af Örgütü hafta içinde, İran’daki gösterilerde en az 143 eylemcinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran ile nükleer anlaşma

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya sokmasının ardından İran mayıs ayından bu yana nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor. İran bu bağlamda bir süredir 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın izin verdiği yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme oranının üzerinde uranyum zenginleştiriyor. Buna karşılık anlaşmayı imzalayan diğer devletler Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin söz konusu anlaşmanın korunmasından yana.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bu ülkeler Tahran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlama hedefiyle 6 Aralık'ta Viyana'da bir araya gelmeyi planlıyor.

dpa, BW/ET

©Deutsche Welle Türkçe

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