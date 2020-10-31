Berlin'in yeni havalimanı 9 sene gecikmeli açıldı

Havalimanından ilk uçuş pazar sabahı yapılacak.Almanya'nın başkenti Berlin'de inşaatı tamamlanan yeni havalimanı dokuz yıl gecikme ile 31 Ekim Cumartesi günü resmen hizmete açıldı. Öngörülenden üç kat fazlaya mal olan havalimanının açılış tarihi olarak daha önce 2011 planlanmıştı.

Yeni havalimanından ilk uçuş Pazar sabahı yapılacak. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önemli liderlerinden eski başbakan Willy Brandt'ın adını taşıyan havalimanı Berlin ve Brandenburg eyaletleri ile Federal Hükümetin ortak projesi olarak hayata geçirildi.

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, açılışta yaptığı konuşmada "Krizler yaşandı ve uzun bir inşaat süreci oldu. Bugün nihayet başarının ilk bölümünü yazıyoruz" diyerek yaşanan sürece dikkat çekti.

Federal Ulaştırma Bakanı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Andreas Scheuer, "Bu bir kutlama günü değil, sevindiğimiz ve sırtımızdan yükün kalktığı bir çalışma günü" diye konuştu. Bundan sonrasının pandeminin ve virüsün olumsuz etkilerini atlatacak bir ekonomik mucize olmasını da dileyen Bakan Scheuer, "Havalimanı ile ilgili şakaları artık son ermeli" dedi.