Berlin'le Kiev Arasındaki Krizde Sular Duruldu

Almanya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen diplomatik gerilim sona erdi. 12 Nisan’da Kiev’e yapmak istediği ziyaret engellenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle telefonda görüştü.

45 dakika sürdüğü belirtilen görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "İki tarafın da geçmişteki yanlış anlamaları aşarak, gerilimi giderme kararı aldığı" belirtildi. Açıklamada Steinmeier’in Zelenski’ye "Almanya’nın Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı gösterdiği cesur mücadele için saygı, dayanışma ve desteklerini sunduğu" mesajını verdiği bildirildi.

Zelenski’nin Steinmeier’in yanısıra, Başbakan Olaf Scholz’u ve Alman devletinin zirvesindeki diğer siyasetçileri Kiev’e davet ettiği de açıklandı. Alman hükümeti, görüşme sonrasında Federal Alman Parlamentosu Başkanı Bärbel Bas’ın ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, önümüzdeki günlerde Kiev’i ziyaret edeceklerini duyurdu. Meclis kaynakları, ziyaretin 2.Dünya Savaşı’nın sona erdiği günün yıldönümünde, 8 Mayıs Pazar günü olacağını haber verdi.

Steinmeier’in Kiev’e ne zaman gideceği konusundaysa bir açıklama yapılmadı. Başbakan Scholz’un da Ukrayna’yı ziyaret etmesi beklenirken Alman istihbarat çevreleri, güvenlik nedeniyle bu tarz gezilerin hassas bir şekilde hazırlanması gerektiğini, ayrıca son ana kadar gizli tutulmasının şart olduğunu savunuyor.

Steinmeier "istenmeyen adam" ilan edilmişti

Steinmeier, Polonya ve Baltık ülkeleri cumhurbaşkanlarıyla birlikte Ukrayna’yı ziyaret etmek istemiş, ancak Zelenski’nin kendisiyle görüşmek istememesi nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Olay Alman basınında "Steinmeier Ukrayna’da istenmeyen adam ilan edildi" şeklinde yorumlanmıştı.

Zelenski’nin kararına, Steinmeier’in 2010’lu yıllarda Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya ve Putin’le olan yakın ilişkilerinin neden olduğu tahmin ediliyor. Steinmeier daha önce, eskiden izlediği Rusya politikasının, özellikle de Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde ısrar etmesinin hata olduğunu itiraf ederek özür dilemişti.

Steinmeier’in istenmemesi nedeniyle Başbakan Olaf Scholz da Ukrayna’yı ziyaret etmeyi düşünmediğini ve "bu tutumun tüm Alman halkı için bir sorun oluşturduğunu" açıklamıştı. Scholz’un kararı Almanya’da tepkilere yol açtı. Çok sayıda muhalefet temsilcisi, Başbakanın yanlış hareket ettiğini savundu. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk Almancada hakaret olarak kullanılan bir tanımlamayla, "Ciğer sosisi oynamak devlet adamlığına yakışmıyor. Nazilerin Ukrayna’yı işgalinden bu yana en yıkıcı savaş yaşanıyor, orası çocuk yuvası değil" diyerek Scholz’u sert sözlerle eleştirdi.

Salı günü de ana muhalefet Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Kiev’e giderek Zelenki’yle görüştü ve Scholz’a ziyaret çağrısı yaptı. Merz, Zelenski’ye gerilimi yumuşatması için ricada bulunduğunu öne sürerek Steinmeier’le gerçekleşen telefon görüşmesinin kendi başarısı olduğunu ifade etti.

Almanya Ukrayna’ya yeni silahlar gönderiyor

Öte yandan Almanya‘nın, Ukrayna’ya yeni silahlar gönderme kararı aldığı da belirtiliyor. Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alman ordusunun envanterinden 7 adet "Obüs 2000" adlı kısa namlulu topun Ukrayna’ya gönderileveğini açıkladı. Ordu kaynakları ayrıca son derece gelişmiş özelliklere sahip COBRA topçu tespit radarının da yollanacağı bilgisini verdi.

COBRA radarının, obüslerinin hassasiyetini artırmak ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik atışlarını tespit etmek üzere kullanılması hedefleniyor. Ukrayna, Almanya’dan toplamda 40 adet COBRA radarı talep ediyor. Ancak Alman Ordusu envanterinde bu sistemlerden yalnızca 19 adet bulunuyor.

Ukraynalı sığınmacıların yüzde 69’u kadın

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırının üzerinden geçen 9 haftada Almanya’ya sığınan Ukrayna vatandaşlarının sayısı da 600 bini aştı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, geçen 28 Şubat‘tan Nisan ayı sonuna kadar Ukrayna’dan gelen 610 bin 103 kişinin kaydının yapıldığını aktardı. Bu kişilerin 600 bin 168’inin Ukrayna vatandaşı olduğu, bölgeden gelen sığınmacıların yalnızca sınırlı bir kısmının Afrika, Asya ve Ortadoğu gibi dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerin vatandaşları olduğu belirtildi. Ukraynalı sığınmacıların yüzde 69’unu kadınlar oluştururken yetişkin sığınmacılar arasında kadınların oranı yüzde 80’i buluyor. Sığınmacıların yaklaşık yüzde 40’ınıysa çocuklar oluşturuyor.

