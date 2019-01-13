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Berlinli Türklerden Yemen'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

UID Berlin teşkilatı tarafından düzenlenen yardım kampanyasında 28 bin 105 avro toplandı

BERLİN (AA) - Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Berlin teşkilatı tarafından Yemen için düzenlenen yardım kampanyasında 28 bin 105 avro (Yaklaşık 175 bin TL) toplandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Şehitlik Camisi Konferans Salonunda ''Yemen'e hemen yardım'' adıyla düzenlenen kampanyaya Berlin'de yaşayan birçok aile katıldı.

Etkinlikte Türk Kızılayı tarafından hazırlanan Yemen'deki insani durumu anlatan kısa film gösterildi.

UID Berlin Başkanı Sinan Kaplan Yemen'deki insani dramı anlattığı konuşmasında, özellikle çocukların çok büyük acılar çektiğini ve açlıkla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kaplan, Avrupa'da birçok sivil toplum kuruluşunun kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, ''Yemen'deki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımda bulunabilirsek ne mutlu bize.'' dedi.

Etkinlikte ayrıca hat sanatıyla hazırlanan eserler açık artırmayla satıldı. Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kalem ve kravat da hayır amaçlı olarak açık artırmada satıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasının bulunduğu kalem bin 600, Arapça "Allah" lafzının bulunduğu el işlemesi eser de 3 bin 500 avroya alıcı buldu.

Yardım etkinliğinde 5 yaşındaki Efe Erdoğan'ın da evden getirdiği oyuncaklar açık artırmaya sunuldu. Küçük Efe'nin oyuncakları bin 200 avroya satıldı.

Etkinlikte toplanan toplam 28 bin 105 avro Ziraat Bankası Berlin şubesi aracılığıyla Türk Kızılayına gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin yardım Yemen

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