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Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

Siyaset yasağı 2018'de kalkan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, mayıstaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını açıkladı - 82 yaşındaki Silvio Berlusconi: - "Bu güzel yaşımda, sorumluluk duygusuyla dünyadaki derin düşünce eksikliğinin olduğu Avrupa Parlamentosuna gitme kararı aldım"

MADRİD (AA) - İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Sardunya Adası'ndaki Quartu kentinde seçim kampanyasının ilk konuşmasını yapan 82 yaşındaki Berlusconi "Bu güzel yaşımda, sorumluluk duygusuyla dünyadaki derin düşünce eksikliğinin olduğu Avrupa Parlamentosuna gitme kararı aldım." dedi.

Berlusconi konuşması sırasında ayrıca İtalya'daki mevcut koalisyon iktidarını da eleştirerek, "Bu hükümeti değiştirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sağ görüşlü Forza İtalya (Haydi İtalya) partisinin lideri olan Berlusconi, koalisyonun sistem karşıtı sol görüşlü ortağı "5 Yıldız Hareketi" (M5S) partisinin "1994'ün solcu komünistleri gibi umutsuz ve rekabetçi olmayanlardan oluştuğunu" savundu.

İtalya'da 2001-2006 ve 2008-2011 dönemlerinde başbakan olan Berlusconi, iş adamı olarak da Mediaset medya grubu ve Fininvest finans grubunun kurucusu olarak öne çıkmıştı. Berlusconi, aynı zamanda 1986-2017 tarihleri arasında sahibi olduğu Milan Kulübü'nün başkanlığını yürütmüştü.

Mediaset medya grubuyla ilgili yolsuzluk suçlamasından 2013'te 6 yıl kamu görevlerinden men cezası alan Silvio Berlusconi'nin yasağı iyi hali göz önünde bulundurularak 2018 Mayıs'ta kalkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu seçimleri İtalya Silvio Berlusconi

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