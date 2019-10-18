Berlusconi: Erdoğan'ı AB'ye başvurmaya ben ikna ettim

"Erdoğan bir anket yaptırmıştı, Türklerin yüzde 63'ü Avrupa'ya katılmak istiyordu" diye konuşan Berlusconi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu olmadı ve Erdoğan başka yöne döndü. Bir nevi Osmanlı İmparatorluğu'nu hatırlatan bir şey inşa etme niyetini kafasına koydu."

Berlusconi bu açıklamaları, Perugia kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilerin Suriye ve Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili sorularını yanıtlarken yaptı:

'TÜRKİYE GİTTİKÇE İSLAMİ BİR ÜLKEYE DÖNÜYOR'

İktidardayken Türkiye'nin AB üyeliğine destek veren liderlerden olan Berlusoni, Türkiye'nin bugünkü konumundan da, üyeliğe karşı çıkan "Avrupalı sözde liderleri" sorumlu tuttu:

"NATO'nun önemli bir askeri gücü olan, Asya ile Avrupa arasında, Batı ile Doğu arasında yer alan Türkiye bugün Batılılaşmak yerine gittikçe İslami bir ülkeye dönüşüyor, bu bizim açımızdan yakınında bulunmak için iyi bir şey değil. Yine alışıldığı gibi Avrupalı sözde liderler hata etti. Avrupa'da ve dünyada lider sayısı gerçekten az."

Berlusconi geçen hafta sonu da Suriye konusunda yine benzer bir değerlendirme yapmış ve "Eğer Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda işler benim yönlendirdiğim gibi gitseydi, bu gerçekleşseydi bugün bunlar yaşanmazdı" demişti.