Berna Laçin beraat etti

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - SOSYAL medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenen Berna Laçin Eşiz hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Berna Laçin Eşiz katılmadı. Laçin'i avukatı temsil etti.
Laçin'in Avukatı Bekir Sinan Akboğa, yazılı savunma sunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun unsurları bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin Eşiz'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede Laçin'in "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.
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