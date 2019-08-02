Berna Laçin'den RTÜK'e gönderme

Oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız gün çıkan yasa ile RTÜK denetimine sokulan dijital platformların hali ve bizi bekleyen gelecek hakkında esprili bir paylaşımda bulundu.

Özellikle siyasi gündeme yönelik tespitleriyle dikkat çeken Berna Laçin yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

RTÜK KARARI HAKKINDA PAYLAŞIM

Berna Laçin, bu defa da geride bıraktığımız gün çıkarılan o kararla ilgili paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili kinayeli bir tweet atan Laçin, takipçilerine bu yasaya iyi tarafından bakmaları çağrısında bulundu ve şunları yazdı:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları ‘denetim altına’ alındı. Yönetmelikle, internet üzerinden yayın yapan yurtiçi ve yurtdışı televizyonların yanı sıra internetten yayın yapan haber paylaşım sitelerinin, Türkiye’de şirket kurmaları ile vergi vermeleri de zorunlu kılındı.



