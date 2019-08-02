MAGAZİN

Berna Laçin'den RTÜK'e gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Siyasi gündeme dair sık sık yaptığı yorumlarla gündeme gelen Berna Laçin; Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonlarının RTÜK denetimine maruz kalacak olmasını eleştirdi.

Berna Laçin'den RTÜK'e gönderme

Oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız gün çıkan yasa ile RTÜK denetimine sokulan dijital platformların hali ve bizi bekleyen gelecek hakkında esprili bir paylaşımda bulundu.

Özellikle siyasi gündeme yönelik tespitleriyle dikkat çeken Berna Laçin yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

RTÜK KARARI HAKKINDA PAYLAŞIM

Berna Laçin, bu defa da geride bıraktığımız gün çıkarılan o kararla ilgili paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili kinayeli bir tweet atan Laçin, takipçilerine bu yasaya iyi tarafından bakmaları çağrısında bulundu ve şunları yazdı:

berna-lacin-ic

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları ‘denetim altına’ alındı. Yönetmelikle, internet üzerinden yayın yapan yurtiçi ve yurtdışı televizyonların yanı sıra internetten yayın yapan haber paylaşım sitelerinin, Türkiye’de şirket kurmaları ile vergi vermeleri de zorunlu kılındı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Bu halini unutun! En doğal haliyle...Bu halini unutun! En doğal haliyle...
Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin Berna Laçin rtük netflix

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gözaltına alınan ünlü rapçi için Trump devrede!

Gözaltına alınan ünlü rapçi için Trump devrede!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk görüşte birbirlerine aşık olan Erkan ve Zahra evleniyor

İlk görüşte birbirlerine aşık olan Erkan ve Zahra evleniyor

'İnadına Aşk dizisi neden bitti?' şaşırtan yanıt

'İnadına Aşk dizisi neden bitti?' şaşırtan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Bayülgen'den Şahan Gökbakar'ı kızdıracak sözler!

Şahan Gökbakar'ı kızdıracak sözler!

Hadise makyajsız yakalandı

Bu halini unutun! En doğal haliyle...

Izabel Goulart fotoğrafçısını tatilde yanında taşıyor

Güzel tatil fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı

Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray Daner her şeyi sildi

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Güliz Ayla'dan direk dansı!

Sabah ısınması direk dansı!

Billie Eilish: Panik atak geçirdim, her gece saatlerce ağladım

Ünlü yıldız itiraf etti: Her gece...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.