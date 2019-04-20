Berna Laçin'in kızı genç kız oldu!

İşte ünlü isimler ve çocukları...

Ünlülerin çocukları

Türkücü Ceylan ve kızı Melodi Anne kız kelimenin tam anlamıyla birlikte büyümüş

Umut Akyürek'in kızını gören inanamıyor.

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'in 2005'te dünyaya gelen kızı Melek Bal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Henüz 12 yaşında olan Melek Bal'ın küçük yaşına rağmen kadınsı görüntüsü dikat çekti.

İşte Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

Melek Bal 2014 yılında magazin basınına böyle yansımıştı.

Yavuz Bingöl'ün 29 yaşında Sinem Türkü adında bir kızı var.

Amerika'da çocuk psikolojisi eğitimi alan Sinem Türkü Bingöl, profesyonel olarak mankenlik yapıp podyuma çıkıyor.

Sinem Türkü Bingöl

İşte Coşun Sabah'ın kızı Roza Sabah Baba kız, Sibel Can'ın konserinde böyle görüntülendi. Coşkun Sabah'ın kızının güzelliği mankenlere taş çıkartır dedirtti.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Esra Akkaya'nın evlat edindiği siyahi bebek şimdi kocaman oldu İkilinin fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Ünlülerin çocukları Esra Akkaya'nın daha minicikken evlat edindiği siyahi bebeği, Instagram'ın fenomeni haline geldi.

Ünlülerin çocukları Akkaya ile bebeğinin fotoğarları binlerce beğeni alıyor.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

56 yaşında olan Hakan Peker ile oğlu Burak'ın görüntüsü olay oldu

Ünlülerin çocukları İlerleyen yaşına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen sanatçının 34 yaşındaki oğlu da görenleri hayrete düşürdü...

Burak Peker ve annesi...

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Henüz 16 yaşındayken, 1984 yılının Haziran ayında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.

Ünlülerin çocukları Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Ünlülerin çocukları Bu evlilik yaklaşık 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı

Ünlülerin çocukları İşte Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu’nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin Karahan

Ünlülerin çocukları Tilbe, biricik kızı Sezen Burçin Karahan'ı, Serdar Özden ile böyle evlendirmişti.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Hollywood'un ilerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen aktörü Arnold Schwarzenegger'ın kızını görenler inanamadı.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Kızları 5 yaşındayken 2009'da boşanan Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızları Duru büyüdü.

İşte Duru Kınay'ın san hali

Ünlülerin çocukları

İşte Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe Derya Özoğuz...

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Leyla Özoğuz

Ünlülerin çocukları Herkes onu Mr. Bean isimli televizyon serisi ile tanıyor. İşte Rowan Atkinson'un kızı Lily Atkinson.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları İşte Monica Belluci'nin magazin basınından uzak tutmaya çalıştığı kızı.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları İşte uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncunun oğlu.

Ünlülerin çocukları Özgü Namal'ın oğlu Nefes şimdilerde 2 yaşında.

Ve işte son görüntüsü

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Hollywood'un ilerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen aktörü Arnold Schwarzenegger'ın oğlunun görüntüsü şaşırttı.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Schwarzenegger ile bir süre önce boşandığı eşi Maria Shriver'ın evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki Christopher, önceki gün annesiyle birlikte Los Angeles'ta görüntülendi.

Ünlülerin çocukları Daha önce de uzun boyu ve yapılı fiziğiyle bilinen genç Schwarzengger'ın fazla kiloları görenleri şaşırttı.

Ünlülerin çocukları Michigan Üniversitesi'nde öğrenci olan Christopher, ünlü aktörün Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri.

Ünlülerin çocukları Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder kızlarının fotoğrafını Instagram'da paylaşınca, sevimliliği ile bir anda herkesin ilgi odağı oldu.

Ünlülerin çocukları İşte Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder'in kızları Usa...

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları İşte Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Jennifer Lopez'in sekiz yaşındaki ikizleri, Planet Hollywood'dakigösterisinde ön sırada oturdular.

Ünlülerin çocukları 47 yaşındaki ünlü yıldız, Cuma gecesi Las Vegas'ta sahne aldı. Şarkıcının sekiz yaşındaki ikizleri de ön sıradan annelerini izlediler.

Ünlülerin çocukları Jennifer Lopez ikizlerinin fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Tuğba Altıntop sosyal medya hesabından kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlülerin çocukları Rafet El Roman’la olan evliliğinden doğan kızı Şevval’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Tuğba Altıntop onun doğum gününü, paylaştığı bu kare ile kutlamış. Altıntop’un takipçileri anne kızın benzerliğine dikkat çekerken, ünlü isim bu kareyi; “Hayatımın gerçek anlamları. Su El Roman ve Sevval El Roman sizi çok seviyorum. Benim güzeller güzeli, melek kızım iyi ki doğdun yavrum mutlu ve huzurlu, sağlıklı dolu dolu, upuzun yıllarda da

Ünlülerin çocukları Anne kızın bu fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu: “Maşallah ikiz gibisiniz, Nasıl da benziyorsunuz maşallah”

Ünlülerin çocukları Erdal Beşikçioğlu, kızı Derin’le birlikte İstinye'de alışveriş turu atarken görüntülendi.

Ünlülerin çocukları Ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere şimdilik yeni bir projesinin olmadığını, ocak ayını beklediğini söyleyen usta oyuncu, bir resorantta geçerek kızıyla baş başa yemek yedi.

Ünlülerin çocukları Beyazperdenin Rambo'su Sylvester Stallone'nin model kızı Sistine artık kendi kanatlarıyla uçuyor.

Ünlülerin çocukları Stallone ile eşi Jennifer Flavin'in üç kızından en büyüğü olan 18 yaşındaki Sistine Stallone, 73'üncü Venedik Film Festivali'nin programında yer alan Hacksaw Ridge adlı filmin galasına katıldı.

Ünlülerin çocukları 70 yaşındaki Sylvester Stallone ile 48 yaşındaki eşi Jennifer Flavin'in evliliğinden dünyaya gelen Sistine Rose Stallone, birçok ünlü dergi için kapak pozları verdi.

Ünlülerin çocukları Sistine Stallone'nin 20 yaşında Sophia adlı bir ablası ve 14 yaşında Scarlett adında bir kardeşi bulunuyor.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Türk Böbrek Vakfı, vakfın diyaliz merkezlerinde tedavi gören böbrek hastalarına kaynak sağlamak amacıyla ‘Anneler ve Çocukları’ adlı defile düzenledi.

Ünlülerin çocukları Defilede sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü anneleri çocuklarıyla podyumda yürüdü. Işıl Reçber de kızıyla etkinlikte yer aldı.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları TVEM ekranlarında yayınlanan Erol Köse'nin hazırlayıp sunduğu 'Her Şeyi Konuşalım' programına İbrahim Tatlıses'in gayrı meşru kızı olduğunu iddia eden Dilan Çıtak konuk oldu.

Ünlülerin çocukları Babası İbrahim Tatlıses için 'Hala beni nüfusuna aldırmadı, bu yükü nasıl taşır ahirette bilemem DNA testinde hile yaptılar ama gerek yok suratım saçım sesim aynı yetmez mi?' dedi...

Ünlülerin çocukları Bu açıklamaların ardından yıllardır Dilan Çıtak hakkında açıklama yapmayan İbrahim Tatlıses mangal başında yer aldığı bir fotoğrafını paylaşıp altına çocuklarının adını yazdı...

Ünlülerin çocukları “Ahmed Salim, Gülşen, Gülden, Melek, Dilan, İdo ve Elif Ada’nın babasıyım. Ötesi var mı? Aslını inkar eden bizden sayılmaz. Bugüne kadar yazdınız çizdiniz, işte hayatımın özeti budur”

Ünlülerin çocukları Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan, oğlu Yiğit'in yeni yaşını Instagram'da kutladı.

Ünlülerin çocukları Oğlu için bir video çeken Öztan'ın, Ayla Çelik'in Bağdat şarkısını duygusal bir şiire dönüştürdü.

Ünlülerin çocukları "Her yıl olduğu gibi yine seni sevmekten vazgeçmedim bu yıl. Sen geldin ya derdi yasakladın bu yıl. Kaç yıl olmuş inanamazsın, hesapladım bugün.

Ünlülerin çocukları Bugünle 20 yıl... Ben dünyanın en çılgın annesi olabilirim. Ben yanında 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Zehra'yı, Ali'yi Mehmet'i, Zeynep'i Kerem'i bilmem ama iki gözüm kapalı Yiğit Çolak'ı her yerde bulabilirim. Ben dünyanın en mutlu, en şanslı annesi olabilirim... Canım benim iyi ki doğdun, iyi ki varsın... Sen bana tanrının vermiş olduğu en büyük hediyesin. Önce tanrıya sonra sana teşekkür ediyorum, beni anne yaptığın için..."

Ünlülerin çocukları Oyuncu Nurseli İdiz, önceki akşam Bebek Catz'de sahne alan kızı Elif İdiz'i dinlemeye gitti...

Ünlülerin çocukları Kızının seslendirdiği pop şarkılarıyla yerinde duramayıp dans eden İdiz, "Kızımla gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla her hafta onu dinlemeye geleceğiz" dedi.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Şevval Sam önceki gece Metin Tekin’le evliliğinden olan oğlu Tarık Ekin’le Asmalımescit’te objektiflere takıldı.

Ünlülerin çocukları Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Konserden geldiklerini belirten Sam, “Tarık, Londra’da okuyor. Geldiğinde günlerimizi sanatla geçiriyoruz” dedi.

Ünlülerin çocukları Röportaj sırasında sokak çalgıcıları anne-oğulun etrafını sardı ve bahşiş istedi.

Ünlülerin çocukları 6 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada büyüdü.

Ünlülerin çocukları Kızının fotoğrafını paylaşan Ayşeyül Yıldız takipçilerine "Büyümüş değil mi?" diye sordu.

Ünlülerin çocukları Sempatik tavırlarıyla sosyal medyanın gözdesi haline gelen Elif Ada, nisan ayında 3. yaşını kutlayacak.

İşte Elif'in son hali...

Ünlülerin çocukları Türkücü Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan, ‘Fazla’ adlı yeni albümüyle aynı adı taşıyan şarkısına klip çekti...

Ünlülerin çocukları İsviçreli bir imagemaker’la çalışan genç şarkıcı, Kemal Başbuğ’un yönettiği ve tutkulu bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klipte Sırp model Jasmine Gajic ile kamera karşısına geçti.

İşte Mustafa Topaloğlu'nun oğlu...

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları 1990 yılından bu yana yaptığı albümlerde hit olmuş parçalarını bir araya getiren Emel Müftüoğlu'na yeni albümünün ilk klibinde kızı Çağrı Müftüoğlu eşlik etti.

Ünlülerin çocukları Annesinin ilk klibinde 10 yaşındayken oynayan Çağrı Müftüoğlu bu kez genç bir kız olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Ünlülerin çocukları Gelinlik ile objektiflerin karşısına geçen Çağrı Müftoğlu güzelliğiyle dikkat çekti.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre, oğlu Altan Gencebay ve gelini Eda Gencebay ile önceki akşam Ulus’ta yemek yedi.

Ünlülerin çocukları Yemek sonrası aile kapıda gazetecilere poz verirken yoldan geçen sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Gencebay için mekan önünde adeta kuyruk oluştu.

Ünlülerin çocukları Albüm çalışmalarına başladıklarını söyleyen Gencebay, telif hakları nedeniyle bir süre çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladı. Gencebay önümüzdeki birkaç ay içinde albüm çıkaracaklarının müjdesini verdi.

Ünlülerin çocukları Orhan Gencebay'ın küçük oğlu Gökhan Gencebay

Ünlülerin çocukları TV serüvenine Tatlı Kaçıklar adlı diziyle başlayan Yıldız Kaplan, canlandırdığı karakter için kullanılan "seksi şempanze" lakabıyla anılmıştı uzun süre.

Ünlülerin çocukları 90'lar da başarılı bir oyuncuyken kariyerini bırakıp uzun süre ekranlarda görünmeyen Kaplan, şimdilerde daha sakin bir hayat yaşıyor.

Ünlülerin çocukları Oyuncu Yıldız Kaplan oğlu Akif Kopuz’un hayalini gerçekleştirdi. Kaplan'ın oğlu geçen perşembe günü oynanan Beşiktaş-Lokomotiv Moskova maçında sahaya çıktı.

Ünlülerin çocukları Oğlunu seremoniye futbolcularla birlikte çıkaran Kaplan, bundan gurur duyduğunu ve oğlunun hayalini gerçekleştirdiği için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Geçtiğimiz aylarda ayrılma noktasına gelen Kutsi ile eşi Sinem Bayrakturar tekrar barışmış ve ikinci kez bebek heyecanı yaşamıştı...

Ünlülerin çocukları Kızı Lila ile fotoğraf çekilen Sinem Bayrakturar sosyal medyadan kareler paylaştı.

İşte Kutsi'nin çocukları...

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Bennu Yıldırım kızı Ada ile çekilmiş fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Ünlülerin çocukları Kızı ile benzerlikleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı...

Ünlülerin çocukları Kibariye’nin Ali Küçükbalçık'tan olan kızı Birgül Küçükbalçık büyüdü ve genç kız oldu.

Ünlülerin çocukları Annesi ile televizyon programına katılan genç kız tasarladığı giysileri tanıttı.

Ünlülerin çocukları Kibariye’nin gözlerinin dolduğu programda özellikle Birgül’ün uzun boyu konuşuldu…

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi Erbil büyüdü...

Ünlülerin çocukları Tuba Coşkun ve Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında dünyaya gelen oğulları Ali Sadi Erbil şimdilerde 9 yaşında...

Ünlülerin çocukları İşte Mehmet Ali Erbil'in oğluyla beraberken paylaştığı o fotoğraf...

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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Kurupelit Kampüsü’nde yapıldı...

Ünlülerin çocukları Mezunlar arasında Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt da vardı...

Ünlülerin çocukları Mezuniyet törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Şenol Eren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Şarkıcı Ceylan’ın da aralarında bulunduğu öğrenci aileleri katıldı.

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları ÇABA Derneği, muhteşem bir baloyla 10'uncu yılını kutladı. Baloda; Atelier Sıla Öztürk tasarımı kıyafetlerle podyumda 'çaba'layan ünlü anneler ve oğulları büyük beğeni topladı.

Ünlülerin çocukları Arzum Onan oğlu Can'la podyuma çıktı.

Ünlülerin çocukları Demet Akbağ oğlu Ali'yle yürüdü.

Ünlülerin çocukları Ede Kosif oğlu Kaan'la izleyenleri selamladı.

Ünlülerin çocukları Demet Akbağ oğlu Ali

Ünlülerin çocukları Ünlü sanatçı Hande Yener oğlu Dj Çağan Kulaçoğlu ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Pasha Clup’te sahne aldı...

Ünlülerin çocukları Gümbet barlar sokağında bulunan Pasha Clup’te çıkan Hande Yener sahnesini Dj oğlu Çağan Kulaçoğlu ile paylaştı. Sahneye çıkan ikili mekanı dolduran hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı...

Ünlülerin çocukları Yener, eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirirken, Kulaçoğlu ise annesine mikser başında eşlik etti. Yaptığı danslarla renkli görüntülere sahne olan Yener, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Müzikten sinemaya geçip Beyaz Melek, Güneşi Gördüm ve NewYork'ta 5 minare filmleriyle büyük başarı kazanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu var...

Ünlülerin çocukları Çok fazla medya önüne çıkmayan Mahmut, Kırmızgül'ün çok sevdiği ancak genç yaşta yitirdiği ağabeyinin adını taşıyor...

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çiftinin çocukları büyüdü...

Ünlülerin çocukları Arzum Onan önceki gün oğlu Can Aslantuğ’la birlikte Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ‘Operadaki Hayalet’ adlı gösteriyi izledi...